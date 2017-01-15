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François Hollande: İki devletli çözüm tehdit altında

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İsrail-Filistin ilişkileri ile ilgili "İki devletli çözümün tehdit altında" açıklamasında bulundu

15 Ocak 2017 Pazar, 18:32:08 Güncelleme: 19:09:30 AA

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümün tehdit altında olduğunu söyledi.

Paris'te yaklaşık 70 ülke, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Orta Doğu Barış Konferansı'nın açılış konuşmasını Hollandeyaptı. Konferansa Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor.

İsrail-Filistin barışının sağlanması için taraflar arası müzakerelerin şart olduğunu belirten Hollande, "Yıllardır desteklenen iki devletli çözümün son gelişmelerle tehdit altında olduğunu görüyoruz. Taraflara herhangi bir parametre dikte etmek söz konusu değil. Çözüm tarafların müzakereleri doğrudan yürütmeleri halinde sağlanabilir." dedi.

İki devletli çözümün eski bir hayalden ibaret olmadığını aktaran Hollande, taraflar arasındaki diyalog eksikliğinin ve aşırılık yanlısı grupların saldırılarının bölgede güvenlik sorunu oluşturduğunu ifade etti.

İsrail'in bölgedeki yerleşim faaliyetlerinin çözümü zorlaştırdığına işaret eden Hollande, "İki devletli çözümün sağlanması sadece İsrail ve Filistin'e değil bütün dünya için de önemli. Bu sadece eskiden kalan bir sistem değil. Bu uluslararası toplumunu da arzu ettiği bir çözüm. BM de konuyla ilgili oy birliğiyle aldığı karar da bunun göstergesi." diye konuştu.

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