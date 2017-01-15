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DÜNYA

Bangladeş'te 5 milyon müslüman biraraya geldi

Bangladeş'in Tongi kentinde toplanan Müslümanlar geleneksel Bishwa Ijtema (Bishwa İçtiması) etkinliği için toplandı ortalama 105 ülkeden müslüman geldi

15 Ocak 2017 Pazar, 19:06:47 Güncelleme: 19:09:33 AA

Bangladeş'in Tongi kentinde toplanan Müslümanlar geleneksel Bishwa Ijtema (Bishwa İçtiması) etkinliği için biraraya geldi.

"Bishwa İçtiması" etkinliği için, dünyanın farklı yerlerinden 5 milyona yakın Müslüman, başkent Dakka yakınındaki Tongi şehrinde bu sene de toplandı.

Hac farizasından sonra ikinci büyük Müslüman buluşması olan ve ortalama 105 ülkeden yaklaşık 5 milyon Müslüman'ın katıldığı Bishwa İçtiması, 1960lı yıllardan beri düzenlenmektedir.

 

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