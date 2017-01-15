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Filipin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den patlatma emri

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkedeki güvenlik birimlerine, denizde adam kaçırma eylemlerinin son bulması için teröristleri bombalama emri verdiğini, rehinelerin de 'sivil zayiat' sayılacağını söyledi

15 Ocak 2017 Pazar, 20:05:38 Güncelleme: 20:08:20 AA

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Davao'da iş adamlarına hitap ettiği toplantıda, daha önce Malezya ve Endonezya Deniz Kuvvetlerine, Ebu Seyyaf gibi terör örgütlerini takip için ülke karasularına girme ve teröristleri bombalama izni verdiğini hatırlattı.

Filipinler Deniz Kuvvetleri ve sahil güvenlik birimlerine de "İnsanları rehin alıp kaçmaya çalışıyorlarsa hepsini bombalayın." şeklinde emir verdiğini ifade eden Duterte, rehinelerin durumuyla ilgili olarak da "Üzgünüm, sivil zayiat" ifadesini kullandı.

Duterte, bu yaklaşımın, fidye için adam kaçıran terörist gruplarla mücadelede devlete imkan sağlayacağını belirterek "İşlediğiniz suçlara karşılık bir de ödül alamazsınız. Sizleri gerçekten patlatacağım." dedi.

Bu arada, Duterte'nin, şiddet ve rehin alma eylemleriyle bilinen Ebu Seyyaf adlı terör örgütünü kastederek yaptığı açıklamanın, yaklaşık 3 ay önce bir kargo gemisinden fidye için örgüt tarafından kaçırılan Güney Koreli kaptan ve Filipinli mürettebatının serbest bırakılmasının ardından geldiği belirtildi.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren terör örgütü Ebu Seyyaf, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

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