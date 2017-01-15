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İran'da 48 saatte 20 idam!

İran'da son 2 günde uyuşturucu, hırsızlık ve adam öldürme suçundan tutuklu bulunan 20 mahkum idam edildi

15 Ocak 2017 Pazar, 21:12:02 Güncelleme: 21:20:56 AA

İran'da son 48 saatte 20 kişinin idam edildiği bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri'nin yayın organı Herana, İran'da 2 günde 20 mahkumun uyuşturucu, hırsızlık ve adam öldürme gibi suçlamalarla idam edildiğini duyurdu.

Kereç kentindeki Recaişehr zindanında dün gerçekleşen idamlarda uyuşturucu, silahlı gasp ve adam öldürme suçlamasıyla 16 kişi idam edilirken, aynı gün 2 kişi uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Reşt kenti Lakan Merkez Hapisanesi'nde, bugün ise bir kişi, adam öldürme suçundan Hemedan Merkez Hapishanesi'nde, Kerman kentindeki Şehab zindanında da adam öldürme suçundan bir kişi idam edildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına göre, İran'da 2015 yılında büyük çoğunluğu uyuşturucuyla ilgili suçlardan olmak üzere 977 kişi idam edildi.

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