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İran yeni ABD Başkanına kapıları kapattı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi, ABD ile nükleer müzakerelerin bittiğini söyledi

15 Ocak 2017 Pazar, 23:04:08 Güncelleme: 23:08:39 DHA

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi, ABD’yle nükleer enerji konusundaki müzakerelerin sonlandığını ve konunun yeniden açılmasının mümkün olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, bugün Viyana’daki temaslarından sonra düzenlediği basın toplantısında konuştu. Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, “Yeni ABD başkanının istediği kararı verebileceğini ancak nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmeyeceğini” söyleyen bakan yardımcısı, “ABD ile nükleer müzakerelerimiz bitti. Ne mevcut hükümetle, ne de yeni kurulacak hükümetle siyasi bir müzakereye girmeyiz” dedi.

Arakçi ayrıca, ABD tarafından İran’a yaptırımların uzatılmasının, yeni bir yaptırım hamlesi olduğunu ve üzerine mutabık kalınan nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, geçtiğimiz günlerde İran’la yapılan nükleer anlaşmanın tamamının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği çağrısı yapmıştı.

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