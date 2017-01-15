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ABD İsrail'e güvence verdi

Paris'te yapılan Ortadoğu Barış Konferansı'nda ABD'nin İsrail'e güvence verdiği belirtildi

15 Ocak 2017 Pazar, 23:31:08 Güncelleme: 23:36:16 AA

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Paris'te başlayan Ortadoğu Barış Konferansı'nda "İsrail karşıtı bir karar" alınmayacağı yönünde "güven verdiği" bildirildi.

İsrail Kanal 10 televizyonunun haberine göre, Başbakan Netanyahu ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Kerry, bugün Paris'te başlayan Ortadoğu Barış Konferansı'nda "İsrail karşıtı bir karar" alınmayacağı yönünde güven verdi.

Netanyahu'yu, ABD yönetiminin bu konferansta "İsrail aleyhindeki herhangi bir kararın engellenmesi için alınan tedbirlere" ilişkin bilgilendiren Kerry'nin, "konferansın sonuç bildirisinde kullanılan dilin hafifletilmesi ve alınan kararların BM'de İsrail'e karşı kullanılmaması" için de çalışıldığını kaydettiği belirtildi.

Filistin ve İsrail arasında ilişkileri yeni bir düzeye taşımak ve çıkmaza giren müzakereleri tekrar canlandırmak amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı bugün Paris’te başladı.

İsrail-Filistin sorunu çerçevesinde 9 yıldır bu düzeyde düzenlenen ilk konferans olma özelliğine sahip Ortadoğu Barış Konferansı'na 70’e yakın ülkeden temsilci yer alırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas katılmıyor.

Konferansa ABD adına katılacak Dışişleri Bakanı John Kerry’nin aynı zamanda konu ile ilgili son zirvesi olacak.

Öte yandan, 2010’dan beri bir araya gelmeyen Abbas ve Netanyahu’nun gelecek haftalarda Paris’te görüşmesi bekleniyor.

Diplomatik kaynaklar, Paris yönetiminin, konferansla aynı zamanda ABD başkanlığına seçilen Donald Trump’a da güçlü bir mesaj verme amacı taşıdığına vurgu yapıyor. Ortadoğu sorununa yönelik tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelen Trump’ın göreve başlamadan önce bu yönde bir uluslararası konferans ile dikkatinin çekileceği belirtiliyor.

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