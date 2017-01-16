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Filistin Başbakanı Hamdallah, Türkiye'ye teşekkür etti

Filistin Başbakanı Hamdallah, Gazze'de yaşanan elektrik sıkıntısını hafifletmek amacıyla yaptıkları yardımlardan ötürü Türkiye ve Katar'a teşekkür etti

16 Ocak 2017 Pazartesi, 00:48:58 Güncelleme: 00:49:54 AA

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Gazze'de yaşanan elektrik sıkıntısını hafifletmek amacıyla yaptıkları yardımlardan ötürü Türkiye ve Katar'a teşekkür etti.

Hamdallah, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin kendi topraklarında özellikle de Gazze'de sürdürdüğü direnişe verdiği destekten ötürü Türkiye ve Katar'a teşekkürlerini iletti.

Türk hükümetinden Gazze'deki elektrik santralinde kullanılmak üzere 15 milyon litre yakıt yardımı yapılacağını teyit eden mesaj aldığını aktaran Başbakan Hamdallah, Türk tarafıyla ilerleyen günlerde bu hususta anlaşma imzalanacağını ifade etti.

Rami el-Hamdallah, Katar yönetiminin de elektrik santralinin yakıt ihtiyacının karşılanması için 3 aylık 12 milyon dolar yardımda bulunacağına işaret etti.

Öte yandan, Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar İdaresinden yapılan açıklamada, Katar'ın yakıt temini için yapacağı yardımın 4 milyon dolarlık ilk kısmının hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yakıtın alınması için yarından itibaren ilgili makamlarla koordinasyon sağlanacağı ve yakıtın ulaşmasının ardından da elektrik santralinde ek çalışmanın başlayacağı ifade edildi.

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