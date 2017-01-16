16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
nikolic
DÜNYA

Sırbistan'dan Kosova'ya 'asker göndeririz' tehdidi

Kosova'nın Sırp milliyetçi simgeleriyle donatılmış bir trenin ülkeye girişine izin vermemesi üzerine iki ülke arasında gerilim yükseldi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 09:44:05 Güncelleme: 10:40:02 İHA

İllegal tren olayının ardından Sırbistan, kendi toprağı olarak saydığı komşu Kosova'ya asker göndermekle tehdit etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç, Sırp milliyetçi simgeleriyle donatılmış yolcu trenin Belgrad'tan Kuzey Mitroviça'ya sefer yapmasının engellenmesi üzerine, Kosova'yı savaş kışkırtıcılığı yapmakla suçladı. Kosova, izin alınmadan Belgrad'dan Kosova'nın kuzeyine tren seferlerini başlatmak isteyen Sırbistan'ın bu girişimini tehlikeli bir provokasyon olarak niteledi.

İki ülke arasında gerginliğe yol açan bu olaya değinen Sırp Devlet Başkanı Tomislav Nikoliç, gerektiği takdirde Kosova'daki Sırpları korumak için Kosova'ya silahlı güçlerini gönderebileceğini açıkladı. "Kosova'da Sırp nüfusun tehdit ile karşı karşıya kalması durumunda Sırbistan Kosova'ya silahlı kuvvetlerini göndermekte tereddüt etmeyecektir" ifadesini kullanan Nikoliç, trenin Kosova'ya girmesinin engellenmesini provokasyon olarak tanımladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Nikoliç, Sırbistan'ın çatışma istemediğini vurguladı.

Geçen Cumartesi günü Belgrad'dan, Sırpların yoğun olarak yaşadığı Kosova'nın kuzey bölümündeki Mitroviça şehrine deneme seferi başlatan treni engellemek amacıyla sınırda Kosova polisinin yığınak yapması üzerine tren Belgrad'a geri dönmüştü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Uçağın düştüğü olay yerinden fotoğraflar
DÜNYA

Uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Türk kargo uçağı Kırgızistan'da evlerin üzerine düştü
DÜNYA

Türk kargo uçağı Kırgızistan'da evlerin üzerine düştü
Filistin Başbakanı Hamdallah, Türkiye'ye teşekkür etti
DÜNYA

Filistin'den Türkiye'ye teşekkür
CIA'den Donald Trump'a Rusya eleştirisi
DÜNYA

CIA'den Trump'a Rusya eleştirisi
ABD İsrail'e güvence verdi
DÜNYA

ABD İsrail'e güvence verdi
İran yeni ABD Başkanına kapıları kapattı
DÜNYA

İran yeni ABD Başkanına kapıları kapattı
Trump bu kez Merkel'e çattı: Felaket...
DÜNYA

TRUMP BU KEZ MERKEL'E ÇATTI: FELAKET...
CIA'den Donald Trump'a Rusya eleştirisi
DÜNYA

CIA'DEN TRUMP'A RUSYA ELEŞTİRİSİ
Musul'dan kaçışlar sürüyor
DÜNYA

TEK UMUTLARI BU KÖPRÜ!
İsrail'den Filistinli vatandaşa servet teklifi
DÜNYA

İSRAİL'DEN FİLİSTİNLİ VATANDAŞA SERVET TEKLİFİ
ABD İsrail'e güvence verdi
DÜNYA

ABD İSRAİL'E GÜVENCE VERDİ
Sırbistan'dan Kosova'ya 'asker göndeririz' tehdidi
DÜNYA

SIRBİSTAN'DAN KOSOVA'YA 'ASKER GÖNDERİRİZ' TEHDİDİ