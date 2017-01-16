Obama'dan Suriye açıklaması: Pişman değilim!

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasının kendileri için "kırmızı çizgi" olacağına ilişkin açıklamasından pişmanlık duymadığını söyledi.

CBS kanalında yayınlanan "60 Dakika" programına mülakat veren Obama, 2012 yılında Suriye'de olası kimyasal silah kullanımı konusunda sarf ettiği "kırmızı çizgi" açıklamasına açıklık getirdi.

Obama, o gün hazırlanmış olan konuşma metninde "kırmızı çizgi" ifadesi yer almamasına rağmen kendisinin bir anlamda doğaçlama yaptığını kabul etti.

Bu ifadenin, Amerikalı askeri yetkililerle dahi sorunlara yol açtığının hatırlatılması üzerine Obama, "Beşşar Esed'in kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığını görmüş olmam halinde, bunun Suriye'de ne yapmak istediğimiz veya istemediğimiz konusundaki değerlendirmemi değiştirebileceğini söylemekten pişmanlık duymuyorum." dedi.

Obama, mümkün olsa bu sözlerini geri alıp almayacağı sorusunu yanıtsız bırakırken, söyle devam etti:

"Eğer 'Kimyasal silahlar hesaplamalarımı gerçekten değiştirmiyor' demiş olsaydım daha büyük bir yanlış yaptığımı düşünürdüm. ABD Başkanı olarak, kimyasal silahlar kullanılmasının bir farklılık yaratacağı mesajını göndermek önemliydi."

Obama, Suriye'deki kimyasal stokların yüzde 90-95'inin imha edildiğini, bunların artık terör örgütü DEAŞ, Nusra Cephesi veya rejimin elinde olmadığına dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM), 2013 yılında Şam yakınlarındaki Guta'da rejimin kimyasal silah saldırıları düzenlediğini bildirmişti. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) da Esed rejiminin 2013'ten itibaren İdlib, Şam kırsalı, Hama ve Halep'te olmak üzere 138 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Obama, 21 Ağustos 2012'de ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahale konusundaki düşüncesinin bu ülkede kimyasal ya da biyolojik silahların kullanılması halinde değişebileceği uyarısında bulunmuş, Esed rejimine bunun ABD için "kırmızı çizgi" olduğunu net olarak vurguladıklarını açıklamıştı.