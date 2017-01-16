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Suriye'de 'kırılgan ateşkes' toplam 344 kez ihlal edildi

Suriye'de 15 gündür devam eden ateşkes süresince toplam 344 ihlal gerçekleşti

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:10:22 Güncelleme: 12:17:21

Suriye'de Rusya ile Türkiye garantörlüğünde gerçekleştirilen ateşkesin 15 günlük bilançosu netleşti. Ateşkesin ilk gününden bu yana Ankara 220, Moskova ise 124 ateşkes ihlali yapıldığını kayıtlara geçirdi.

23 Ocak'ta gerçekleşmesi beklenen Astana görüşmelerinden önce ülkede sık sık ateşkes ihlalleri yaşanıyor. Bu ihlaller Ankara ve Moskova'da kurulan izleme merkezleri tarafından kayıtlara geçiriliyor.

Türkiye, 15 günlük ateşkes süresince rejimin tam 220 kez ihlal yaptığını Rusya'ya bildirdi. Rusya ise muhalif grupların 124 kez ateşkesi ihlal ettiğini savundu.

Ateşkesin en çok ihlal edildiği şehir ise 64 kezle Halep oldu. Halep'i 61 kezle Şam, 29 kezle İdlib, 26 kezle Hama izledi. Ayrıca Humus, Daraa ve Lazkiye'de de toplam 33 kez ateşkes ihlal edildi.

Muhalefet Astana öncesinde, ihlallerin tam olarak kesilmemesi durumunda toplantıya katılmayacağını açıklamıştı. İki tarafın da bu hafta içerisinde ateşkese en üst düzeyde uyulmasının sağlanması için yoğun çaba göstereceği vurgulanıyor.

Mahmut Gürer - Habertürk TV

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