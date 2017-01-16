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Meksika'da gece kulübüne silahlı saldırı!

Meksika'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:50:00 Güncelleme: 13:06:42 HABERTURK.COM

Meksika'nın Playa del Carmen kentinde düzenlenen bir festival süresinde gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın BPM festivali kapsamında Blue Parrot isimli eğlence mekanında meydana geldiği bildirildi. Festival yetkilileri tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

6-15 Ocak tarihleri arasında düzenlenen festival, Meksika'nın en popüler etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Festivalde bu sene 365 sanatçı sahne almış, katılımcı sayısı 80 bine kadar ulaşmıştı.

Polis saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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