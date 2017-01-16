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Brezilya'da cezaevi isyanlarının bilançosu: 120 ölü

Brezilya'da son bir aydır yaşanan cezaevi isyanlarında 120 mahkum hayatını kaybetti

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:58:14 Güncelleme: 15:02:47 AA

Brezilyada yaşanan cezaevi isyanlarında son bir ayda 120yi aşkın tutuklu hayatını kaybetti.

Cezaevlerindeki aşırı yoğunluk, hapishane şartları ve yaşanan ayaklanmaların bastırılmasında güvenlik güçlerinin yetersiz kalması, ulusal boyutlara ulaşan olayların ana sebepleri arasında gösteriliyor.

Hükümet yetkilileri, çoğunlukla rakip uyuşturucu çeteleri arasında çıkan kavgalar sonucu başlayan isyanları önlemek amacıyla tüm eyaletlerde organize suç çeteleriyle mücadele için özel istihbarat birimlerinin kurma kararı aldı.

Adalet Bakanlığı da suç çetelerinin yurt dışı bağlantıları iddiası nedeniyle komşu ülkelerle iş birliğini artırmayı amaçladığını açıkladı.

Brezilyada uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan suç çeteleri arasındaki şiddet olaylarının cezaevlerine kolaylıkla sıçrayabileceğine dikkati çeken uzmanlar, aşırı doluluk nedeniyle hapishanelerde gardiyan sıkıntısının da kontrolü zorlaştırdığını ifade ediyor.

Dünyadaki cezaevlerinin resmi bilgilerinin paylaşıldığı "Prisonstudies" sitesinde yer alan 2014 yılı verilerine göre, Brezilyada, 371 bin 884 kapasiteli bin 424 hapishanede 622 bin 202 tutuklu kalıyor.

Doluluk oranı kapasitesinin yüzde 160ını bulan cezaevlerinde tutukluların, fizikli şartlar nedeniyle günlük ihtiyaçlarını gidermekte güçlük çekmesinin de isyanlarda etkili olduğunu kaydeden yetkililer, federal hükümete şartların iyileştirilmesi çağrısında bulunuyor.

Cumartesi günü yaşanan ayaklanmada 26 kişinin yaşamını yitirdiği Rio Grande do Norte eyaletindeki 620 kişi kapasiteli Alcaçuz cezaevinde bin 83 tutuklu bulunuyor. 6 Ocakta 33 kişinin öldüğü Roraima eyaletinin Monte Cristo Hapishanesinde ise kapasitesin iki katı olan bin 400 tutuklu kalıyordu.

2 Ocakta Amazonas eyaletinde çıkan 2 ayrı isyanda 64 mahkum yaşamını yitirmiş 184 kişi ise firar ettiği açıklanmıştı.

Bu arada, Brezilya hükümeti, kuzey eyaletlerindeki cezaevlerinde güvenliğin sağlanması için ordu birliklerini de seferber etti.

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