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Ünlü restoranın hamburgerlerinde et yokmuş!

Dünyaca ünlü aşçı James Oliver, ABD'de ünlü restoran zinciri McDonalds aleyhine açtığı davayı kazandı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:38:24 Güncelleme: 16:02:49 HABERTURK.COM

İngiliz aşçı James Oliver, dünyaca ünlü fast food restoranlar zinciri McDonalds'a karşı açtığı davayı kazandı. Oliver'ın ABD'de kazandığı davayla birlikte McDonalds'ın ABD'deki restoranlarında satılan hamburgerlerinde hayvansal yağ hamuru ve amonyak kullandığı kanıtlandı.

Uzun yıllardır McDonalds'ın hamburgerlerinde et kullanmadığını belirten Oliver, "Basitçe, köpekler için alınan en ucuz et artıkları, yağ ve bağ dokuları alıyorlar ve bir takım işlemlerden geçirdikten sonra bunu insanlara satıyorlar. Herhangi bir iyi insan neden amonyak doldurulmuş eti çocuklara yedirir?" ifadelerini kullandı.

McDonalds'ın mahkeme kararının ardından menülerinde bir değişikliğe gidip gitmeyeceği veya nasıl bir politika izleyeceği henüz bilinmiyor.

Öte yandan Oliver ile ilgili haberlerin medyada yer almasının ardından McDonalds Türkiye bir açıklama yayınladı. Açıklamada "McDonald’s için üretim yapan tüm üreticilerimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın getirdiği kurallar ve Türk Gıda Kodeksi’ne ek olarak McDonald’s’ın üreticileri için geçerli tüm gıda güvenliği koşullarına da uymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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YORUMLAR 10
  • Misafir 5 dakika önce
    gelde şimdi dışarda buralardan birşey ye mide bulandırıcı yeminle
  • Misafir 13 dakika önce
    lahmacunda kalitede yerlerde artik tost yoyek
  • Misafir 34 dakika önce
    hamburgeri kendiniz yapın.daha sağlıklı kıyma dahil :)
  • Misafir 42 dakika önce
    mcdonalds sosu yüzünden satıyor. O köfteyi sossuz ekmeksiz yiyin bakalım aynı tadı alabiliyor musunuz?
  • Misafir 51 dakika önce
    bi daha sittin sene ordan yemem çıktırın gidin amerikaya orda satın mallarınızı
  • Misafir 53 dakika önce
    kardeşim yalan dünyasında yüzüyoruz. nasıl bir iş bu yav.
  • Misafir 1 saat önce
    yemeyin, lahmacun yiyin içinde nallı kuzu var!
  • Misafir 1 saat önce
    Turkiye gelir duzeyine gore fiyatlariniz yuksek mc cim
  • Misafir 2 saat önce
    yemeyin içinde ne olduğu belli olmayanı yemeyin
  • Misafir 2 saat önce
    ADAMLARIN SOSU GÜZEL ETİNİ SEVMEMDE O SOSTA NE VARSA 3-5 YİYESİN GELİYOR
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