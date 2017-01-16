Ünlü restoranın hamburgerlerinde et yokmuş!

İngiliz aşçı James Oliver, dünyaca ünlü fast food restoranlar zinciri McDonalds'a karşı açtığı davayı kazandı. Oliver'ın ABD'de kazandığı davayla birlikte McDonalds'ın ABD'deki restoranlarında satılan hamburgerlerinde hayvansal yağ hamuru ve amonyak kullandığı kanıtlandı.
Uzun yıllardır McDonalds'ın hamburgerlerinde et kullanmadığını belirten Oliver, "Basitçe, köpekler için alınan en ucuz et artıkları, yağ ve bağ dokuları alıyorlar ve bir takım işlemlerden geçirdikten sonra bunu insanlara satıyorlar. Herhangi bir iyi insan neden amonyak doldurulmuş eti çocuklara yedirir?" ifadelerini kullandı.
McDonalds'ın mahkeme kararının ardından menülerinde bir değişikliğe gidip gitmeyeceği veya nasıl bir politika izleyeceği henüz bilinmiyor.
Öte yandan Oliver ile ilgili haberlerin medyada yer almasının ardından McDonalds Türkiye bir açıklama yayınladı. Açıklamada "McDonald’s için üretim yapan tüm üreticilerimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın getirdiği kurallar ve Türk Gıda Kodeksi’ne ek olarak McDonald’s’ın üreticileri için geçerli tüm gıda güvenliği koşullarına da uymaktadır" ifadeleri kullanıldı.
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Misafir 5 dakika öncegelde şimdi dışarda buralardan birşey ye mide bulandırıcı yeminle00
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Misafir 13 dakika öncelahmacunda kalitede yerlerde artik tost yoyek00
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Misafir 34 dakika öncehamburgeri kendiniz yapın.daha sağlıklı kıyma dahil :)00
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Misafir 42 dakika öncemcdonalds sosu yüzünden satıyor. O köfteyi sossuz ekmeksiz yiyin bakalım aynı tadı alabiliyor musunuz?00
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Misafir 51 dakika öncebi daha sittin sene ordan yemem çıktırın gidin amerikaya orda satın mallarınızı00
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Misafir 53 dakika öncekardeşim yalan dünyasında yüzüyoruz. nasıl bir iş bu yav.00
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Misafir 1 saat önceyemeyin, lahmacun yiyin içinde nallı kuzu var!150
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Misafir 1 saat önceTurkiye gelir duzeyine gore fiyatlariniz yuksek mc cim30
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Misafir 2 saat önceyemeyin içinde ne olduğu belli olmayanı yemeyin180
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Misafir 2 saat önceADAMLARIN SOSU GÜZEL ETİNİ SEVMEMDE O SOSTA NE VARSA 3-5 YİYESİN GELİYOR63