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KARIN TOKLUĞUNA KAHVE TOPLUYORLAR

Kemissa'nın yanında işçi olarak çalışan 68 yaşındaki Abebe Lapius da yaşadığı sıkıntıları, "Kendi ürünlerimi sattım. Bir şeyler yiyebilmek, günde 30 birr (yaklaşık 1 dolar) da olsa kazanmak için burada kahve topluyorum." sözleriyle anlatıyor.