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Etiyopya'da kahve işçilerinin emek mücadelesi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 18:53:04 AA

Dünyanın önde gelen kahve üreticilerinden Etiyopya'da, kahve işçileri tarlalarda günde 1 dolara çalışıyor

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    Etiyopya'daki kahve işçileri tarlalarda döktükleri alın terinin karşılığında her gün yalnızca 1 dolar kazanabiliyor. Dünyanın beşinci büyük kahve üreticisi olan ülkede yaklaşık 15 milyon kişi bu sektörde kazandığı parayla geçimini sağlamaya çalışıyor.

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    Çoğunluğu küçük tarlalara sahip olan üreticilerin en büyük sıkıntısı ise dünya pazarında yüksek fiyatlardan satılan kahvenin ellerinden yok pahasına çıkması.

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    "BU BİZİM HAYAT AĞACIMIZ VE TEK GELİR KAYNAĞIMIZ"

    Yaklaşık 20 hektarlık kahve tarlası olan 68 yaşındaki Selkamo Kemissa da bu durumdan dert yananlar arasında bulunuyor. Başkente 315 kilometre uzaklıktaki Şebedino Voresa kasabasında yaşayan Kemissa, 30 yıldır bu işle uğraşıyor.

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