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ABD çalışma vizesini zorlaştıracak

ABD'de yabancıların çalışması için verilen H-1B vizesinin şartlarını zorlaştıran bir tasarı gündemde

16 Ocak 2017 Pazartesi, 19:52:15 Güncelleme: 17 Ocak 2017 Salı, 09:22:58 AA

ABD’de Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimlerinden Güney Carolina temsilcisi Darrel Issa, yabancı vatandaşların ABD’de geçici olarak çalışmasını sağlayan H-1B vizesinin şartlarını zorlaştıracak tasarı hazırlıyor.

Issa, yazılı bir açıklama yaparak, "uzmanlık isteyen iş" vizesi olarak da bilinen bu çalışma izni sayesinde çok sayıda Amerikalının işsiz kaldığını öne sürdü.

H-1B vizesinin şirketler tarafından “sömürülerek yurt dışından ucuz işçi getirdiğini” belirten Issa, “Amerika’nın tekrar liderlik yapabilmesi için dünyanın en iyi ve yeteneklilerini ülkemize getirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda ise bu programın şirketler tarafından sömürülerek ucuz işçi getirmek suretiyle Amerikalıların işlerini ellerinden almaması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Sunulan tasarıda şirketlerin yurtdışından getireceği çalışanlarına vermesi gereken maaş arttırılıyor. Daha önce Amerikalı bir şirketin yurtdışından getireceği bir çalışanı için yıllık vermesi gereken rakam 60 bin dolardı, fakat bu tasarı bir şirketin çalışanına H-1B vizesi sağlaması için yıllık en az 100 bin dolar maaş vermesini öngörüyor.

Ayrıca, bu vize için gerekli zorunlululardan birisi olan yüksek lisans şartıda kaldırılıyor. Tasarı, ABD dışından gelen çalışanların sundukları yüksek lisans diplomalarının kalitesinin ABD standartlarıyla bir olmadığı savunuluyor.

ABD'de çok sayıda uzman, Başkanlık seçimlerinde bu konuyu sık sık gündeme getiren Donald Trump'ın bu tasarıya destek vereceği, hatta şartlarını daha da zorlaştırabileceğini belirtiyor.

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