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Suriyeli muhaliflerden Astana açıklaması

Suriyeli muhaliflerin sözcüsü Usame Ebu Zeyd, muhaliflerin Astana görüşmesini desteklediklerini belirtti

16 Ocak 2017 Pazartesi, 20:59:57 Güncelleme: 21:03:26 AA

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes mutabakatına taraf silahlı muhalif gruplar adına açıklama yapan Usame Ebu Zeyd, "Astana'ya gidecek heyeti tüm muhalif gruplar destekliyor. Heyetteki isimlerin listesinin bugün son halini almasını bekliyoruz." dedi.

Ebu Zeyd, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla düzenlenecek uluslararası toplantıya silahlı muhalefetin katılımı konusunda bilgi verdi.

Ebu Zeyd, "Astana'daki müzakerelerde ilk görüşeceğimiz konu ateşkes olacak. Ateşkese ne kadar sadık kalınırsa bu müzakereler o kadar başarılı olacak. Suriye'nin geleceği konusuysa Müzakere Yüksek Komitesi'ne (MYK) bırakılacak." ifadelerini kullandı.

"Astana'ya gidecek heyeti tüm muhalif gruplar destekliyor. Heyetteki isimlerin listesi bugün içinde son halini alacak." diyen Ebu Zeyd, bazı grupların müzakerelere katılmayı reddettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Ebu Zeyd, şöyle konuştu:

"Türkiye, Suriye ve Suriyeliler için çok güzel şeyler yaptı. Türkiye Rusya'yla gelişen ilişkilerini Suriye'deki krize olumlu şekilde yansıtmak istiyor. Ayrıca Türkiye Suriye'deki cinayetler karşısında dünyanın sessizliğini bozmak için her türlü çabayı sarf ediyor." diye konuştu.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), önceki gün yaptığı açıklamada Astana'ya gidecek heyete destek vermeye hazır olduklarını bildirmişti.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes, 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

Muhalif gruplar, Beşşar Esed ordusu ve çoğu zaman da rejim yanlısı yabancı terörist grupların ihlallere devam ettiği ateşkesin sürmesi için temkinli davranırken, saldırılara yer yer orantılı karşılıklar veriyor.

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