17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ABD NATO donald Trump
DÜNYA

Donald Trump'tan NATO açıklaması

ABD başkanlığına seçilen Trump, "NATO’nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış." dedi.

16 Ocak 2017 Pazartesi, 21:13:58 Güncelleme: 17 Ocak 2017 Salı, 09:21:51 AA

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, NATO'nun sorunları olduğunu ve terörizme karşı bir şey yapmadığı için de eskidiğini iddia etti.

Trump, Bild gazetesine verdiği röportajda, Doğu Avrupalıların Vladimir Putin ve Rusya korkusunu anlıyor musunuz?” şeklindeki soruya, “Elbette, biliyorum. Neler yaşandığını anlıyorum. Uzun zamandan beri şunu söylüyorum: NATO’nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi, ülkeler ödemeleri gerektiği parayı ödemiyorlar. NATO’nun eskidiğini söylediğimde baskı altında kaldım. Terörizme karşı bir şey yapmadığı için de eskidi” cevabını verdi.

Ülkelerin kendi üzerlerine düşen payı ödemediğini, bunun ABD’ye karşı adil olmadığını belirten Trump, ancak bunun haricinde NATO’yu çok önemli bulduğunu ifade etti.

Trump, ABD’nin yıllar önce Irak’a girmesini de eleştirerek bunu, ABD'nin tarihindeki en kötü kararı olarak nitelendirdi.

"Bu arı kovanına çomak sokmak gibiydi." ifadesini kullanan Trump, şimdi bölgede dünyanın en büyük kargaşasının yaşandığını kaydetti.

Trump, DEAŞ ile nasıl mücadele edeceğini şimdi açıklamayacağını belirterek Obama veya başkaları gibi olmayacağını vurguladı.

İran ile varılan nükleer anlaşma konusunda ne yapacağını da şimdi açıklamayacağını ifade eden Trump, “Ben kartlarımı göstermek istemiyorum. Ben çıkıp da ‘Ben şunu yapacağım, bunu böyle yapacağım” diye söylemeyeceğim. Yapmam gerekeni yapacağım.” diye konuştu.

Trump, ABD dışında üretilen ancak ABD’ye satılacak otomobiller için üreticilerin vergi ödemesi gerekeceğini belirterek "ABD için otomobiller üretebilirler ancak ABD’ye gelen her araç için yüzde 35 vergi ödemeleri gerekiyor" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD ve Rusya'nın yeni gerilim merkezi Karadeniz
DÜNYA

ABD ve Rusya'nın Karadeniz gerilimi!
Angela Merkel'den Donald Trump açıklaması
DÜNYA

Merkel'den Trump yanıtı
AB'den ABD'ye "Kudüs" uyarısı
DÜNYA

AB'den ABD'ye "Kudüs" uyarısı
'Trump, kendi sosyal medya hesabını kullanmayı planlıyor'
DÜNYA

Trump'ın çok konuşulacak Twitter planı
ABD çalışma vizesini zorlaştıracak
DÜNYA

ABD çalışma vizesini zorlaştıracak
Obama'dan Suriye açıklaması: Pişman değilim!
DÜNYA

Obama'dan Suriye açıklaması: Pişman değilim!
Kaybolan Malezya uçağı ile ilgili flaş gelişme!
DÜNYA

KAYBOLAN MALEZYA UÇAĞI İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Putin, Trump için ağzını bozdu: Bu haberleri yayanlar...
DÜNYA

PUTİN, TRUMP İÇİN AĞZINI BOZDU: BU HABERLERİ YAYANLAR...
Rusya çok net: Trump yönetimi Astana'ya...
DÜNYA

RUSYA ÇOK NET: TRUMP YÖNETİMİ ASTANA'YA...
Öldürüldüğü iddia edilen Kerimova geçen ay sorgulanmış!
DÜNYA

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN KERİMOVA GEÇEN AY SORGULANMIŞ!
Çavuşoğlu, Trump'ın yemin törenine katılacak!
DÜNYA

ÇAVUŞOĞLU, TRUMP'IN YEMİN TÖRENİNE KATILACAK!
"Seks yapmak için seçmen kartı isteyin!"
DÜNYA

"SEKS YAPMAK İÇİN SEÇMEN KARTI İSTEYİN!"