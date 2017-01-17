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DÜNYA

ABD ve Rusya'nın yeni gerilim merkezi Karadeniz

17 Ocak 2017 Salı, 03:41:56

ABD ve Rusya'nın yeni gerilim odağı olan Karadeniz'de yaptıkları yığınaklar alarm seviyesini yükseltti

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    RUSYA-ABD arasındaki Ukrayna krizi ve Rusya’nın Kırım’ı ilhakının ardından, Karadeniz NATO ve Rusya için yeni bir gerilim alanı oldu. 

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    2014 yılından bu yana Rusya Karadeniz’e, taarruz uçakları, ek savaş gemileri, yeni füze sistemleri, 400 kilometre menzilli S-400 füzeleri yerleştirdi. Buna karşılık ABD de, Romanya’nın Karadeniz kıyısındaki Köstence Limanı’ndaki, Mihail Kogalniceanu Hava Üssü’nde Amerikan askerlerinin sayısını artırdı.

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     ABD, Rusya’nın itirazına rağmen, Romanya’daki füze savunma kalkanını aktif hale getirdi. ABD’nin yenilenen radar sistemine ve SM-2 füzesavarlarına 800 milyon dolar harcadığı belirtildi. Son olarak, ABD’nin son 20 yılın en büyük sevkıyatını NATO’nun doğu sınırına yapacağı açıklandı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 saat önce
    rusya artık eski sosyalist ülke degil, eskiden kominizm sopasını gösteren batı şimdi ne gösterecegini bilemiyor.
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