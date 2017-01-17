ABD ve Rusya'nın yeni gerilim merkezi Karadeniz

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Bu inisiyatif, başta Romanya ve Bulgaristan olmak üzere, hem Karadeniz’deki ülkelerin koordinasyonunu sağlamak hem de olası gerilimi önlemek için kapsamlı işbirliğini içeriyor. Ancak bu inisiyatifte Rusya dışlanmayacak. Rusya isterse inisiyatife dahil olabilecek.