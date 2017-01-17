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DÜNYA

Kaybolan Malezya uçağı ile ilgili flaş gelişme!

2014 yılında kaybolan Malezya Havayolları'na ait uçakla ilgili neredeyse 3 yıldır sürdürülen arama kurtarma çalışmaları durduruldu

17 Ocak 2017 Salı, 10:05:37 Güncelleme: 10:21:17 HABERTURK.COM

2014 yılında ardında hiçbir iz bırakmadan kaybolan Malezya Havayolları'nın 370 sefer sayılı uçağını arama çalışmaları sonlandırıldı. Kuala Lumpur'dan Pekin'e uçan ve 239 yolcusu bulunan uçakla ilgili hiçbir iz bulunamadı.

Ortak yürüttükleri arama kurtarma çalışmalarını sonlandırdıklarını açıklayan Çin, Avustralya ve Malezya ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "En iyi bilimsel imkanlar ve alanının en iyi çok yetenekli profesyonelere rağmen, ne yazık ki uçağın yeri bulunamadı. Sualtı arama işlemlerini durdurmak kolay ve üzülmeden alınacak bir karar olmadı." ifadelerine yer verildi.

Avustralya, Çin ve Malezyalı ekiplerin arama çalışmalarını durdurma kararına yolcu yakınlarından tepki geldi. Uçakta annesi bulunan Steve Wang yaptığı açıklamada, "Doğru yeri aradıklarından çok emin olduklarını söylüyorlar. Fakat belli ki yanılıyorlar. Bu onların sorumluluğu. Sadece yolcular için değil onların yakınları için de öyle. Uçağa gerçekten ne olduğu konusunda bütün dünyaya bir cevap vermek zorundalar." ifadelerini kullandı.

8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan kalkan uçakla Hint Okyanusu üzerindeyken iletişim kesilmiş, daha sonra da uçakla ilgili herhangi bir ize rastlanılamamıştı.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 1 saat önce
    LOST !!!
  • Misafir 4 saat önce
    455
  • Misafir 4 saat önce
    Yeni bir silahla deneme yapıldı ve yok edildi başka izahı yok o zaman
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