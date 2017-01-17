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DÜNYA

'Afgan Kızı' yıllar sonra ilk kez konuştu!

1985'te National Geographic'in kapağına konu olan fotoğrafıyla Afgan mültecilerin sembolü olan Sharbat Gula, yıllar sonra ilk kez konuştu

17 Ocak 2017 Salı, 11:06:06 Güncelleme: 15:27:38 HABERTURK.COM

1985'de National Geographic'in kapağına çıkan ve ikonlaşan fotoğrafıyla tanına 'Afgan kızı' Sharbat Gula, Pakistan'dan sınır dışı edilmesinin ardından yeni bir hayata başlamak istediğini söyledi.

Bir oğlu ve 3 kızıyla birlikte Afganistan'ın Kabul kentinde yaşayan Gula, BBC'ye verdiği mülakatta yıllar süren trajedi ve zorlukların ardından normal bir hayat istediğini söyledi.

Birçok Afgan gibi savaştan kaçarak Pakistan'a sığınan ve bu ülkede 35 yıl yaşadıktan sonra, geçtiğimiz aylarda evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınarak sınırdışı edilen Gula, "Orada güzel zaman geçirdik. İyi komşularımız vardı. Kardeşlerimizle beraber yaşadık. Ancak en sonunda Pakistan hükümetinin bana bu şekilde davranmasını beklemiyordum." ifadeleriyle Pakistan günlerini anlattı.

"HAYATIMIN EN KÖTÜ OLAYIYDI"

Sahte kimlik yaptığı iddiasıyla Pakistan'da gözaltına alınmadan 2 gün önce ülkesine dönmek için evini sattığını belirten Gula, "Polislere kimlik kartını sadece iki şey için yaptığımı söyledim. Çocuklarımı okula gönderebilmek ve evimi satabilmek için. Kimliğim olmadan bunları yapamazdım." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da 15 gün cezaevinde kaldıktan sonra, olayın dünya çapında ses getirmesi nedeniyle Pakistan hükümetinin kendisine ülkede kalmayı önerdiğini belirten Gula, "Onlara ülkeme gideceğimi söyledim. 'Bana burada 35 yıl izin verdiniz. Ve en sonunda böyle davrandınız. Bu yeterli.' dedim. Hayatımdaki en zor ve en kötü olaydı." dedi.

"FOTOĞRAFI GÖRÜNCE..."

Kendisini Afgan mültecileri simgeleyen bir ikona dönüştüren fotoğrafla ilgili gelen soruları da yanıtlanan Sharbat Gula, uzun yıllar fotoğraftan habersiz yaşamış.

Fotoğrafı kendisine ilk olarak kardeşinin gösterdiğini belirten Gula, "Çok şaşırmıştım. İlk başta fotoğrafın çok fazla yayılmasından dolayı biraz endişelendim. Ancak daha sonra fotoğrafın birçok mülteciye yardım edilmesine sebep olduğunu görünce mutlu oldum." şeklinde konuştu.

Afganistan'da yeni bir hayata başlamak istediğini söyleyen Gula, "Bir yardım kuruluşu veya hastane kurarak bütün fakir, yetim ve dul insanlara yardım etmek istiyorum. Umarım bu ülkeye barış gelir ve hiç kimse evsiz kalmaz. Allah bu ülkeyi düzeltsin." ifadelerini kullandı.

 

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