Aralık başında yapılan seçimin ardından derin bir siyasi krize sürüklenen Batı Afrika ülkesi Gambiya aynı zamanda siyasi bir drama da sahne oluyor.

1 Aralık'taki seçimlerde başkan seçilen ancak 22 yıldır iktidarda olan mevcut başkan Yahya Jammeh'in koltuğu bırakmamasının ardından can güvenliğinden endişe ederek Senegal'e kaçan seçilmiş başkan Adama Barrow, 8 yaşındaki oğlu Habibu Barrow'u kaybetti.

Bir köpeğin saldırmasıyla yaralanan 8 yaşındaki Habibu'nun başkent Banjul yakınlarındaki bir hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği açıklandı.

Siyasi kriz nedeniyle ülkesine dönemeyen seçilmiş başkan Adama Barrow'un oğlunun cenazesine katılamadığı belirtildi.

NİJERYA MÜDAHALEYE HAZIRLANIYOR

Öte yandan Gambiya'da koltuğu bırakmayan Yahya Jammeh'in kabinesindeki 4 bakan bugün istifa etti. Jammeh'in kabinesindeki, Ekonomi, Dışişleri, Ticaret ve Çevre Bakanları'nın görevi bıraktığı açıklandı.

Yasal olarak 19 Ocak'ta görevi bırakmak zorunda olan Jammeh'in üzerindeki uluslararası baskı da artıyor. Nijerya ve birkaç Batı Afrika ülkesi, Jammeh'in görevi bırakmaması halinde askeri müdahaleye hazırlandıklarını açıkladı.

Ülkede çatışma ortamının oluşma ihtimali nedeniyle binlerce kişi Gambiya'yı terk ediyor.