Kenya'da bir milletvekili, kadın seçmenlere kocaları seçmen kağıdı alana kadar onlara seks boykotu uygulamalarını söyledi.

Muhalefet partisinin milletvekili Mishi Mboko, 8 Ağustos'ta yapılacak seçimler öncesinde muhalefetin oylarını arttırmanın en iyi yolunun sandığa gitmek olduğunu söyledi.

Kadın seçmenlere seslenen Mboko, "Kadınlar, bu uygulayabileceğiniz bir strateji. En iyisi. Size seçmen kartlarını gösterene kadar onlarla seks yapmayı reddedin." ifadelerini kullandı.

Seksin gönülsüz erkekleri sandığa götürmek için güçlü bir silah olduğunu belirten MBoko, seçmen kağıdını zaten almış olan kocasının boykottan etkilenmeyeceğini söyledi.

Kenya'da mevcut başkan Kenyatta'nın, 8 Ağustos'taki seçimlerde ikinci dönemi için Mboko'nun da üyesi olduğu ODM ile yarışması bekleniyor.