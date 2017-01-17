Öldürüldüğü iddia edilen Kerimova geçen ay sorgulanmış!

Özbekistan'ın Eylül ayında hayatını kaybeden eski cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'nın kara para aklama sorgulaması iddiasıyla geçtiğimiz ay İsviçre'den gelen savcılar tarafından sorgulandığı bildirildi.

Avukat Gregoire Mangeat, Gülnara Kerimova'nın 9-10 Aralık'ta Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te iki İsviçreli savcı tarafından sorgulandığını ve sorgunun da 23 saat sürdüğünü kaydetti.

Gülnara Kerimova'nın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Mangeat, güvenliğinin garanti altında olmadığını ifade etti.

Hakkında ihalelerde rüşvet aldığı iddia edilen Gülnara Kerimova'dan, 2014 yılından bu yana haber alınamıyordu.

Kasım ayında Kerimova'nın zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmişti.

Öte yandan Kerimova'nın oğlu İslam Kerimov Jr., annesinin hayatta ve sağlıklı olduğunu söyleyerek iddiaları yalanlamıştı.