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Yunanistan Yannis Lagos
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Yunanistan'da göçmen çocukların okulu basıldı

Altın Şafak milletvekili Lagos’un da bulunduğu yaklaşık 40 kişilik grup, Perama bölgesindeki ilkokula gelerek öğretmen ve velilerle tartıştıktan sonra dersliklere girdi

17 Ocak 2017 Salı, 18:45:18 Güncelleme: 18:53:15 AA

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, göçmen çocukların eğitim gördüğü bir ilkokul, aşırı sağcı Altın Şafak üyeleri tarafından basıldı.

Aralarında Altın Şafak milletvekili Yannis Lagos’un da bulunduğu yaklaşık 40 kişilik grup, Perama bölgesinde, göçmen çocukların da eğitim gördüğü İkonio İlkokuluna gelerek öğretmen ve velilerle tartıştıktan sonra dersliklere girdi.

Yunan basın yayın organları, ders saatinde meydana gelen ve öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayda, göçmen çocukların devlet okuluna gelmesine itiraz eden ırkçı grubun kendilerini engellemek isteyen bazı öğretmen ve velileri darbettiğini duyurdu.

Yunanistan Eğitim Bakanlığınca olayla ilgili yapılan açıklamada, Neo İkonio İlkokulunun göçmen çocukların eğitimi için devlet tarafından tahsis edildiği belirtilerek, Altın Şafak üyelerince gerçekleştirilen saldırının kınandığı ifade edildi.

Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Yannis Pantis de basına yaptığı açıklamada, Yunan devletinin uluslararası anlaşma ve ahlak kuralları kapsamında bütün göçmen çocuklara eğitim verme yükümlülüğü bulunduğunu vurgulayarak, “Altın Şafakçıların Yannis Lagos başkanlığındaki bugünkü hareketi göçmen çocukların öğrenim görmesini engellemeyecek. Şiddet ve ırkçı gösterilerin okullarda yeri yoktur” ifadelerini kullandı.

Altın Şafakçılar, kısa bir süre önce de, Atina’da, Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi’nin (DEB), Helsinki İnsan Hakları Komitesi ile Atina Gazeteciler Cemiyetinin salonunda düzenlediği paneli basmıştı.

Aralarında parti milletvekillerinin de bulunduğu ırkçı grup, sloganlar eşliğinde gerçekleştirdiği 10 dakikalık eylemden sonra salondan ayrılmıştı.

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