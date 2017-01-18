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Nicolas Maduro: Trump, Obama'dan daha kötü olamaz

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump'ın Latin Amerika'ya ne değişiklik getirirse getirsin Obama'dan daha kötü olamayacağını ileri sürdü

17 Ocak 2017 Salı, 19:11:56 Güncelleme: 18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:23:16 AA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak Donald Trump'ın, görevini bırakmasına sayılı günler kalan selefi Barack Obama kadar "kötü" olamayacağını belirtti.

Maduro, yaptığı açıklamada, Trump ile ilgili ön yargıları olmadığını söyleyerek, ABD'nin Cumhuriyetçi yönetimiyle iyi ilişkiler geliştirmeyi umduğunu ifade etti.

Trump’a yönelik "nefret kampanyası" yürütüldüğünü belirten Maduro, büyük uluslararası medya kuruluşlarının Trump hakkında spekülasyon yaptığını ileri sürdü.

Obama'yı Brezilya, Honduras ve Paraguay'daki darbelere öncülük etmekle suçlayan Maduro, Trump'ın Latin Amerika'ya ne değişiklik getirirse getirsin Obama kadar kötü olamayacağını sözlerine ekledi.

Trump, seçim kampanyası sırasında, Maduro yönetimini, Venezuela halkına "baskı" yapmakla eleştirmiş ve sosyalist yönetimi, ülkenin petrole dayalı ekonomisini çökertmekle suçlamıştı.

ABD, Venezuela'nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor ancak iki ülke arasında diplomatik ilişkiler son yıllarda gergin seyrediyor. Hugo Chavez'in 1999'da iktidara gelmesinden sonra ABD ile Venezuela arasında ilişkiler dönem dönem gergin devam etti. ABD ile Venezuela, karşılıklı olarak büyükelçi bulundurmuyor, ilişkileri maslahatgüzar seviyesinde sürüyor.

 

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