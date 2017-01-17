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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Astana açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye ateşkesinin görüşüleceği Astana Zirvesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

17 Ocak 2017 Salı, 20:02:15 Güncelleme: 20:04:11 AA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Astana görüşmelerini önemsediklerini, ateşkes ve kalıcı bir barışın sağlanması için görüşmelerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Başkent Tahran'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki konferans salonunda nükleer anlaşmanın yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplayan Ruhani, Suriye'de terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra'nın ateşkesi bozduğunu, diğerlerinin ateşkese riayet ettiğini söyledi.

Ruhani, Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve muhalifler arasında uzlaşma sağlamak amacıyla yapılacak toplantıya ilişkin, "Üç ülke, İran, Rusya ve Türkiye Astana oturumu için çok çaba gösterdiler. Suriye konusu tek maddeli bir konu değil. İçi içine girmiş konular var. Bunlar görüşmelerle çözülebilir. Astana'da düzenlenecek toplantıyı önemsiyoruz. Bu ilk adımdır. Görüşmeler devam etmelidir." diye konuştu.

Nükleer anlaşmayla ilgili ülkedeki muhafazakarların "Bir faydası olmadı" eleştirilerine de yanıt veren Ruhani, "Petrol ve gaz, iletişim ve ulaşım alanlarında yaptırımlar kalktı. Geçen yıl ürettiğimiz petrolün daha fazlasını üretiyor ve satıyoruz." dedi.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes, 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Ancak Esed güçleri ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar ateşkesi ihlal ederek Astana süreci hazırlıklarını zorlaştırıyor.

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