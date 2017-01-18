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ABD'de Donald Trump karşıtlarının sayısı artıyor

ABD Başkanlığına seçilen Trump'ın yemin törenini boykot edecek Demokrat Partili senatör ve Kongre üyesinin sayısı 50'ye ulaştı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 00:46:33 Güncelleme: 00:47:54 AA

ABD'nin Başkenti Washington'da yapılacak Başkanlık devir teslim töreni hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, 50 Demokrat Partili Kongre üyesi ve senatör töreni boykot edeceğini açıkladı.

ABD'deki yurttaşlık haklarının yaşayan ikonik isimlerinden Demokrat Parti Kongre Üyesi John Lewis'le başlayan Trump'ın yemin törenini boykot eylemine katılacak siyasilerin sayısı artıyor.

Trump'ın 8 Kasım'daki zaferini Rusya'nın müdahalesine bağlayan Lewis, bu nedenle Trump'ı meşru Başkan olarak görmediğini ve 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıklamasının ardından, 50 Demokrat Partili senatör ve Kongre üyesi de törenlerde yer almayacağını bildirdi.

Lewis'e katılan Demokratların sayısının artmasında, Trump'ın, Martin Luther King günü öncesinde Lewis'e sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Hep laf, eylem yok" yönünde eleştiride bulunmasının ardından geldi. Trump'ın mesajı birçok siyasetçi, sanatçı ve sivil toplum kuruluşunun da büyük tepkisini çekmişti.

ABD'de 1960'lı yıllarda başlayan yurttaşlık hakları mücadelesinin öncü isimlerden Lewis, aynı mücadelenin ikonik ismi Martin Luther King'in 1963'te Washington'daki Lincoln Anıtı önünde "Bir hayalim var" adlı ünlü şiirini okuduğu mitingin en genç konuşmacısıydı.

SON 40 YILIN POPÜLERLİĞİ EN DÜŞÜK ABD BAŞKANI

Bu arada Washington Post/ABC News anketinin sonucunda Trump'ın, "son 40 yılda Beyaz Saray'a gelen popülerliği en düşük Başkan" olduğu belirtildi.

Ankette Trump'ı onaylayanların oranı yüzde 40 olarak gerçekleşti. Başkan Barack Obama'nın popülerliği yüzde 79, Jimmy Carter'ın da yüzde 78 olmuştu.

PROTESTO EYLEMLERİ ARTACAK

Başkanlık seçim sürecinden bu yana ABD'de kutuplaşma ve protesto gösterileri hızla artarken, yemin günü ile sonrasında kadınlar, işçiler, yazarlar ve sanatçıların öncülüğünde New York ve Washington başta olmak üzere ülke genelinde protesto gösterileri planlandı.

Yemin töreninden bir hafta önce New York'ta başlayan Trump karşıtı eylemler, Trump'ın yemin edeceği 20 Ocak'ta artacak ve bir gün sonra New York ve Washington'da gerçekleştirilecek "Kadınların Yürüyüşü" ile zirveye çıkacak.

New York'ta kadın sanatçılar Trump'ın seçim öncesinde televizyon tartışmasında Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'a "Nasty woman" (Kötü kadın) sözünden esinlenerek, "Nasty Women" adlı sergiyle hafta sonunda bir sanat protestosu gerçekleştirdi.

Amerikalı yazarlar da pazar günü PEN Amerika'nın öncülüğünde New York Halk Kütüphanesi'nin önünde şiir ve düz yazı okumalarla Trump'a tepki göstermişti.

 

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