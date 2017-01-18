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Obama Manning'i affetti, gözler Wikileaks'in kurucusuna döndü!

Daha önce 'Manning affedilirse ABD'ye dönerim' diyen Assange'ın Manning'e çıkan af kararının ardından ne yapacağı merakla bekleniyor

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:39:21 Güncelleme: 12:23:49 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Barack Obama'nın görev süresinin dolmasına kısa bir süre kala, ABD gizli belgelerini sızdırmaktan suçlu bulunan ve 35 yıl ceza alan Chelsea Manning'i affetmesinin ardından gözler Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a çevrildi.

ABD'ye iade edilmemek için 4 yıldır Ekvador'un Londra'daki büyükelçilik binasından dışarı çıkmayan Assange, geçtiğimiz hafta Wikileaks'in Twitter'daki hesabın üzerinden bir açıklama yayınlayarak, Manning'in affedilmesi durumunda ABD'ye döneceğini söylemişti.

Yapılan açıklamada, "Eğer Obama Manning'i affederse, Assange Adalet Bakanlığı'nın açık şekilde anayasaya aykırı dosyasına rağmen ABD'ye iade edilmeyi kabul edecek." ifadeleri yer almıştı.

Manning hakkında, "Gerçek bir kahraman, onun cesareti cezalandırılmamalı, alkışlanmalı." diyen Assange, af kararı sonrasında daha önce açıkladığı gibi ABD'ye iade edilmeyi kabul edip etmeyeceği bilinmiyor.

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