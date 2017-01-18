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DÜNYA

Başika için masada 3 formül!

Türkiye ile Irak arasında yaşanan Başika Kamp krizinin çözüme kavuşması için yol haritası netleşirken, 3 seçenek üzerinde durulduğu bildirildi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:40:35 Güncelleme: 11:43:20 HABERTURK.COM

Türkiye ile Irak arasında gerginliğe neden olan Başika Kampı için yol haritası netleşmeye başladı.

Buna göre öncelikle hem DEAŞ, hem PKK Başika, Sincar ve Musul'un bağlı olduğu Ninova eyaletinin tamamından temizlenecek.

Ardından Türkiye ile Irak arasında diplomatik ve askeri yetkililerin içinde yer alacağı bir komisyon kurulacağı ve kampın geleceği ile ilgili 3 seçenek üzerinden çözüm arayacağı ifade edildi.

BAĞDAT YÖNETİMİ İLK SEÇENEKTE YOĞUNLAŞIYOR

Bağdat yönetiminin üstünde yoğunlaştığı belirtilen ilk seçenek, kampın Irak'a devredilerek tamamen boşaltılması.

Fakat ABD'nin yeni yönetiminin aksini istemesi durumunda, Irak'ın bu konudaki yaklaşımının değişebileceği bildiriliyor.

İKİNCİ SEÇENEK IKBY SINIRLARI İÇİNE TAŞINMASI

Başika konusundaki ikinci seçeneğin ise kampın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içerisine taşınması olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin hali hazırda IKBY'de 3 eğitim kampı daha bulunuyor.

Son seçenek ise, Türk askerlerinin Irak ve koalisyon güçleri ile birlikte kamptaki eğitimleri sürdürmesi. Bunun, en ağır basan seçenek olduğu söyleniyor.

Ancak bu seçenek hayata geçerse Türkiye'nin kamptaki koruma güçlerinin geri çekileceği ve Başika Kampı'nın korumasının Irak ve ABD askerlerine verileceği kaydedildi.

Son seçenek kapsamında Türk askerinin eğitim faaliyetlerinin ise Bağdat'ın bilgisi dahilinde sürdürüleceği belirtildi.

Mahmut GÜRER/HABERTÜRK TV

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