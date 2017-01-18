23 Ocak'ta Kazakistan'ın Astana şehrinde başlayacak barış görüşmeleri öncesinde Esed rejiminden flaş bir açıklama geldi. Rejimin dışişleri bakan yardımcısı Suudi Arabistan ve Katar'ı masada görmek istemediklerini söyledi.

Bakan Yardımcısı Faisal Meqdad yaptığı açıklamada, "Görüşmelere katılmalarını tartışmak için Öncelikle Katar ve Suudi Arabistan'ın terörizme verdikleri desteği kesmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde yapılacak Astana görüşmelerinde ABD, Suudi Arabistan ve Katar'ın da masada olup olmaması tartışılıyordu.