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DÜNYA

Almanya'da Cem Özdemir ilk kez liste başı adayı

Almanya'da Yeşiller partisinin seçimlerinde Türk kökenli siyasetçi Cem Özdemir, liste başı adayı oldu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 13:53:23 Güncelleme: 13:56:03 AA

Almanya'da Yeşiller partisinin genel seçim için liste başı adayları Cem Özdemir ve Katrin Göring-Eckard olarak belirlendi.

Buna göre, Almanya'da ilk kez Türk kökenli bir siyasetçi bir partinin liste başında seçime girecek.

Yeşiller Partisi Siyasi Direktörü Michael Kellner tarafından yapılan açıklamada, 61 bin üyeden yaklaşık 33 bininin oy kullandığını, buna göre de Cem Özdemirin 12 bin 204 oy, Robert Habeckin 12 bin 129, Anton Hofreiterin ise 8 bin 886 oy aldığını ifade etti.

Seçimlerde Cem Özdemir'in sadece 75 oy farkla seçilmesi dikkati çekti.

Partinin bayanlarda liste başı adayı ise Katrin Göring-Eckardt oldu. Tek aday olan Göring-Eckard 23 bin 967 oy aldı.

Bu sonuçlara göre, 24 Eylülde yapılacak genel seçimde partinin seçim kampanyasından Cem Özdemir ve Katrin Göring-Eckard sorumlu olacak.

Yeşillerin seçim sonrası muhtemel bir koalisyona dahil olması durumunda Cem Özdemir Başbakan Yardımcılığı veya Dışişleri Bakanlığı görevine gelebilecek.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 saat önce
    allahını seversiniz buna türk kökenli denirmi adam aksine türk düşmanı
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