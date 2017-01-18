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Sergey Lavrov: ABD'ye davet gönderilecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana Zirvesi için ABD'ye davet gönderileceğini açıkladı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 23:16:19 Güncelleme: 23:21:36 AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmeleri için ABD'ye davet gönderileceğini söyledi.

Lavrov, Avusturya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Sebastian Kurz ile Moskova'da görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Astana'ya rejim temsilcileri ile Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes anlaşmasına imza atan silahlı muhalif grup temsilcilerinin katılacağını belirtti.

Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Astana görüşmelerine ABD'nin katılmasına karşı oldukları yönündeki açıklamasının sorulmasını üzerine, davetiye gönderilen formatın, ABD dahil kamuoyuna yapılan açıklamalarda adı geçen herkesin katılımını mümkün kıldığına vurgu yaptı.

Astana görüşmeleri için davetiyelerin şu an gönderildiğini ifade eden Lavrov, katılımcı listesinin, resmi yanıtlardan sonra netlik kazanacağını ifade etti.

Lavrov, kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapta Ceyş'ül İslam'ın BM Güvenlik Konseyi terör örgütleri listesinde yer almadığını ve ateşkes anlaşmasına katıldığını anımsatarak, bu grubun temsilcilerinin Astana'da yer alacağını kaydetti.

Ayrıca Lavrov, terör örgütü DEAŞ ve Nusra ile bağlantısı olmayan tüm grupları Suriye'deki ateşkes anlaşmasına katılmaya davet etti.

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