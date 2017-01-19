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Terör örgütü DEAŞ, Musul'u harabe halde bıraktı

19 Ocak 2017 Perşembe, 00:18:03 AA

Irak ordusunun Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında, kentin doğu bölgesinde kontrolü tamamen sağlamasından sonra çatışmalardan dolayı oluşan ağır bilanço gün yüzüne çıkmaya başladı. AA ekibi, bölgedeki ağır savaş bilançosunu görüntüledi

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    Irak ordusunun Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında, kentin doğu bölgesinde kontrolü tamamen sağlamasından sonra çatışmalardan dolayı meydana gelen ağır bilanço da gün yüzüne çıkmaya başladı.

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    Kent merkezine güvenlik güçlerinin eşliğinde giren AA ekibi, geri alınan doğu bölgesindeki ağır savaş bilançosunu görüntüledi.

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    Irak ordusu ile Peşmerge güçlerinin ortak koordinasyonu ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin hava desteğiyle 17 Ekim'de başlayan operasyonun üzerinden 90 gün geçmesinin ardından kentin doğu bölgesinde kontrol sağlandı.

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