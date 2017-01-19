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Manuel Valls'e tokat atan gence 3 ay tecilli hapis

Eski Başbakan Valls'e seçim kampanyası sırasında tokat atan genç, üç ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı

19 Ocak 2017 Perşembe, 00:56:10 Güncelleme: 00:58:10 AA

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sosyalistlerin aday adayları arasında yer alan eski Başbakan Manuel Valls'e seçim kampanyası sırasında tokat atan genç, çıkartıldığı mahkemede üç ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

İsmi açıklanmayan 19 yaşındaki gencin kamu yararına 105 saat çalışmasına hükmeden mahkeme, şikayetçi Valls’in talep ettiği gibi gencin 1 avro maddi tazminat ödemesini de kararlaştırdı.

Ülkenin kuzeyindeki Bretagne bölgesinde ön seçim yarışı öncesi kampanyasını sürdüren Valls'e tokat atan 19 yaşındaki genç, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Valls, basına yaptığı açıklamada, kendisine yönelik fiziksel saldırıya tepki göstererek, "Ben girdiğim siyasi mücadelede kendi vatandaşlarımla görüşleri ne olursa olsun fiziksel temastan hiç korkmadım. Şiddet ile demokrasi olmaz. Bir bireyin siyasetçiye şiddet uygulaması çok vahim bir durum." demişti.

Manuel Valls, eski Sosyalist Parti Sözcüsü Benoit Hamon ve eski Ekonomi Bakanı Arnaud Montebourg ile ön seçimde en fazla şans gösterilen adaylar arasında yer alıyor.

Sosyalistler, 22-29 Ocak'ta düzenlenecek iki turlu yarış ile adayını belirleyecek. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise nisan ve mayısta yine iki turlu düzenlenecek.

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