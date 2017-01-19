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kırgızistan uçak kazası
DÜNYA

Düşen uçakta ölü sayısı 38'e yükseldi

Kırgızistan'da düşen kargo uçağında ölü sayısı 38'e çıkarken, iki kara kutu incelenmek üzere Moskova'ya yollandı

19 Ocak 2017 Perşembe, 11:35:45 Güncelleme: 11:39:01 AA

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında pazartesi günü düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağının iki kara kutusu, inceleme için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gönderildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Devletlerarası Havacılık Komitesi (MAK) uzmanlarının, kargo uçağının Moskovaya gönderilen kara kutularını kaza nedenini ortaya çıkarmak için inceleyeceği bildirildi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devletlerarası Havacılık Komitesi (MAK) heyeti, dün kazanın meydana geldiği bölgede çalışmalarına başlamıştı.

Moskova'dan gelen heyete, Türkiye'den Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) iki uzmanı, ACT Havayolları ile imalatçı firma Boeing'ten yetkililer de eşlik ediyor.

Bu arada yetkililer kazada ölenlerin sayısının 38'e yükseldiğini açıkladı.

ACT Havayollarına ait Boeing 747-400 tipi Türk kargo uçağı, pazartesi günü Kırgızistanın başkenti Bişkek yakınlarında bulunan Daça Suda evlerin üstüne düşmüştü.

Kazada hayatını kaybedenler arasında Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül, Yükleme Uzmanı Melih Aslan ve Uçuş Teknisyeni İhsan Koca da bulunuyordu.

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