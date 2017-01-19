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samsung group başkanı Jay Y. Lee
DÜNYA

Samsung Başkanı'nın tutuklanma talebine ret

Güney Kore'dek, yolsuzluk skandalı kapsamında soruşturma geçiren Samsung'un Başkanı Lee hakkında tutuklama talebi geri çevrildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:24:42 Güncelleme: 13:28:00 Reuters

Güney Kore'de mahkeme, ülkenin en büyük holding şirketi Samsung Group'un rüşvet skandalından dolayı soruşturma geçiren başkanı Jay Y. Lee'nin tutuklanmasına gerek olmadığına hükmetti.

Ancak soruşturmayı yürüten özel savcının makamından davanın kapatılmayacağı yolunda gelen açıklama, Lee'nin geçici bir süre için özgür kalabileceğini gösteriyor.

Savcılık Lee'nin tutuklanmasa da, hakkındaki rüşvet verme, zimmetine para geçirme ve yalan ifade verme suçlamalarının devam ettiğini bildirdi.

Lee'nin karıştığı skandal, Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-Hye'nin de karıştığı büyük bir skandalın parçası.

Güney Kore parlamentosu Park'ın cumhurbaşkanlığından alınmasına karar vermişti. Ancak bu karar anayasa mahkemesinin onaylaması halinde kesinleşecek.

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