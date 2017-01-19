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Trump: Verdiğim sözden dönmem!

20 Ocak'ta ABD başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump, ABD büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma vaadini unutmadığını söyledi

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:37:55 Güncelleme: 15:19:23 AA

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma vaadini unutmadığını belirterek, "Ben verdiğim sözden vazgeçmeyen bir şahsiyetim." dedi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesine, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tabi ki Kudüs ile ilgili sözümü çok iyi hatırlıyorum. Tabi ki unutmadım ve biliyorsunuz ki ben verdiğim sözlerden vazgeçmeyen bir şahsiyetim." ifadelerini kullandı.

İsrail ile resmi olarak çalışmaya başlayacağını belirten Trump açıklamasında, "İsrail ile çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.

ABD başkanı seçilen Donald Trump da seçim sürecinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor.

Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmadı.

Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

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