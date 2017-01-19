19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
nicolas sarkozy manuel valls
DÜNYA

Fransa'da 'Yalancı Politikacı' ödülleri sahiplerini buldu!

Fransa'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Yalancı Politikacı' ödüllerinde birincilik Beziers Belediye Başkanı Menard'ın, ikincilik eski Başbakan Valls'in, üçüncülük ise eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin oldu

19 Ocak 2017 Perşembe, 16:47:52 Güncelleme: 17:23:51 AA

Fransa'nın Beziers kentinin aşırı sağcı Belediye Başkanı Robert Menard, ülkenin "en yalancı politikacısı" seçildi.

Siyasi Bilimler Araştırmacısı Thomas Guenole tarafından 2015'te başlatılan ve Fransa'da politikacıların yalan söylemesini önlemek ve gazetecileri olguları kontrol etmeye yönlendirmek amacıyla verilen "Yalancı Politikacı" ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmanın Guenole ve sekiz gazeteciden oluşan jürisi büyük ödüle, sığınmacılar ve göç konusundaki "istikrarlı yalanları" nedeniyle Beziers kentinin aşırı sağcı Belediye Başkanı Robert Menard'ı layık gördü.

Menard son olarak, sığınmacıların Beziers'e kabulü konusunda belediye kararıyla referandum yapmak istemiş, mahkeme belediyenin referandum kararını iptal etmişti.

Robert Menard

Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi tarafından desteklenen Menard, kentin dört bir yanına astığı ve üzerinde “İşte geliyorlar” yazan posterlerle mültecilerin Beziers’deki varlığını protesto etmişti.

Menard, gazetecilere yaptığı açıklamada da kentteki okullarda bulunan öğrencilerin yarısının sığınmacı çocuklardan oluştuğunu belirterek “Tolerans sınırımız çoktan aşıldı” demişti.

Robert Menard, daha önce de kentte anaokuluna ve ilkokula giden Müslüman çocukları fişlediğini itiraf etmişti.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ ESKİ BAŞBAKAN VALLS'E

Yarışmada ikincilik ödülü, iktidardaki kaldığı süre boyunca özellikle İş Yasası'nın geçirilmesi konusunda Sosyalist Parti hükümetinin doğrudan yasalaştırma yetkisini kullanması sırasında söylediği yalanlar nedeniyle eski Başbakan Manuel Valls'e verildi.

Jüri özel ödülü ise kariyeri boyunca ve Cumhuriyetçiler Partisinin cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası sırasında söylediği yalanlar nedeniyle eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye gitti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
SYRIZA'da şüpheli paket paniği!
DÜNYA

SYRIZA'da şüpheli paket paniği!
İran'da 17 katlı bina çöktü! 30 ölü
DÜNYA

Tahran'ın ilk gökdeleni çöktü! 30 ölü
Trump: Verdiğim sözden dönmem!
DÜNYA

Trump: Verdiğim sözden dönmem!
Rusya: Astana için ABD'ye davet gönderdik
DÜNYA

Rusya: Astana için ABD'ye davet gönderdik
İran'ın başkenti Tahran'da çöken binadan ilk kareler
DÜNYA

Tahran'daki facia sonrası yürek yakan o an!
Samsung Başkanı'nın tutuklanma talebine ret
DÜNYA

Samsung Başkanı'nın tutuklanma talebine ret
Trump: Verdiğim sözden dönmem!
DÜNYA

TRUMP: VERDİĞİM SÖZDEN DÖNMEM!
Rusya: Astana için ABD'ye davet gönderdik
DÜNYA

RUSYA: ASTANA İÇİN ABD'YE DAVET GÖNDERDİK
Fransa'da 'Yalancı Politikacı' ödülleri sahiplerini buldu!
DÜNYA

FRANSA'NIN 'EN YALANCI POLİTİKACISI' SEÇİLDİ!
Samsung Başkanı'nın tutuklanma talebine ret
DÜNYA

SAMSUNG BAŞKANI'NIN TUTUKLANMA TALEBİNE RET
SYRIZA'da şüpheli paket paniği!
DÜNYA

SYRIZA'DA ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ!
İran'ın başkenti Tahran'da çöken binadan ilk kareler
DÜNYA

TAHRAN'DAKİ FACİA SONRASI YÜREK YAKAN O AN!