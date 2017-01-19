Alman istihbaratından PKK ve FETÖ açıklaması

Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen, "PKK, Avrupa'da ve Almanya'da bir terör örgütü muamelesi görmektedir. Şu anda bunun değişmesini, farklı bir değerlendirme yapılmasını gerektirecek bir emare yok" dedi.

Maassen, Yabancı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) üyeleriyle bir araya geldiği etkinlikte, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’deki Çözüm Süreci döneminde bölücü terör örgütü PKK'nın Almanya'da dikkat çeken eylemlerde bulunmadığını, ancak para toplamaya devam ettiğini belirten Maassen, örgütün bu dönemde iç güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturmadığını kaydetti.

Son dönemde ise Türkiye’deki gelişmelerin Almanya’ya yansıdığına işaret eden Maassen, "Türkiye’de Türk devleti ile PKK arasındaki çatışmanın Almanya’daki güvenlik durumuna da gayet tabii ki etkileri oluyor. PKK’lılar ile Türk vatandaşları arasında ihtilaflara defalarca tanık oluyoruz." dedi.

BfV Başkanı, PKK'nın Avrupa ve Almanya'da terör örgütü olarak sınıflandırıldığını hatırlatarak, "PKK, Avrupa'da ve Almanya'da bir terör örgütü muamelesi görmektedir. Şu anda bunun değişmesini, farklı bir değerlendirme yapılmasını gerektirecek bir emare yok" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAKİ FETÖ YAPILANMASI

Almanya’daki FETÖ yapılanması ve bunun Alman iç istihbarat servisi tarafından izlenip izlenmediği yönündeki bir soruya ise Maassen, “Almanya’da gözlem altında değiller. Çünkü gözlem altına alınması için yeterli dayanak noktalarına sahip değiliz” yanıtını verdi.

Alman basınında çıkan, Türk istihbaratının Almanya’daki Türk toplumu üzerinde etkide bulunmaya dönük faaliyetlerde bulunduğu iddialarıyla ilgili bir soru üzerine de Maassen, “Almanya’da Alman çıkarlarına karşı istihbarat faaliyeti niteliğinde operasyonların yürütülmesini kabul edemeyiz. Bu nedenle Türkiye gibi NATO ortağımız söz konusu olursa da buna karşı çıkıyoruz.” diye konuştu.

BERLİN SALDIRISINA ZAFİYET Mİ YOL AÇTI?

Berlin’de Noel pazarını hedef alan ve 12 kişinin ölümüne yol açan saldırıyla ilgili soruları yanıtlayan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı, Almanya’nın terör örgütü DAEŞ’in hedefinde olduğunun bilincinde olduklarını söyledi.

Geçen yıl Avrupa’nın 15, Almanya’nın da 5 terör saldırısına hedef olduğunu anlatan Maassen, Avrupa’nın Almanya dahil yeni terör saldırılarına hedef olabileceği uyarısında bulundu.

Hans-Georg Maassen, eskisi gibi yurtdışından gelen bir ekibin terör saldırısı düzenlediği dönemlerin geride kaldığını çok daha karmaşık senaryolarla karşı karşıya olunduğunu söyledi. BfV Başkanı, “Bu süreç halen bitmiş değil. Avrupa’da, Almanya dahil, yeni saldırıların düzenlenebileceğinden yola çıkmalıyız” dedi.

Berlin saldırısı şüphelisi Anis Amri’nin Alman istihbarat ve güvenlik güçlerinin tarafından bilinmesine rağmen saldırının önlenememesi konusundaki eleştirilerini yanıtlayan Maassen, şunları söyledi:

"Almanya’da bin 200’den fazla kişi potansiyel terörist olarak değerlendiriliyor. Alman Federal Emniyet Teşkilatı’na göre bunlar arasında yer alan 584 kişi terör eylemi gerçekleştirmesi muhtemel kişi olarak sınıflandırılıyor. Anis Amri de bu kişiler arasında. Ama bu sınıflandırma ilgili kişinin tutuklanabileceği anlamına gelmiyor. Almanya’da ve Avrupa’da bir kişinin tutuklanıp yargılanabilmesi için bir suçun işlenmesi gerekiyor.”

Maassen, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları hatırlatılarak, “Benzer bir müdahale bu yıl genel seçimlerin yapılacağı Almanya’da da yaşanabilir mi?” sorusunun yöneltilmesi üzerine, seçimleri etkilemeye dönük siber saldırılar olabileceğini, bu konuda gerekli önlemleri almakta olduklarını, ayrıca siyasiler ve kamuoyunda tehlikeler konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.