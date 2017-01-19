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Donald Trump 50 yetkilinin görevine devam etmesini istedi

Donald Trump'ın Başkanlık döneminde DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi görevini yürüten Brett McGurk'un görevine devam etmesini istediği öğrenildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 20:52:56 Güncelleme: 21:59:25 AA

Başkan Barack Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi görevini yürüten Brett McGurk'ten yeni yönetimde de aynı görevini sürdürmesi istendi.

ABD Başkanlığı görevini yarın devralacak Donald Trump'ın Beyaz Saray Sözcüsü olarak seçtiği Sean Spicer, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Trump'ın 50 civarında üst düzey yetkiliden mevcut görevlerine yeni yönetim döneminde de devam etmelerini istediğini belirtti.

Spicer, Trump'ın kalmasını istediği yöneticiler arasında Savunma Bakanı Yardımcısı Robert Work, DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ve Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Nicholas Rasmussen'in de yer aldığını kaydetti.

Söz konusu yöneticilerden geçiş dönemi için belli bir süre mi yoksa Trump döneminin tamamında mı mevcut görevlerine devam etmelerinin istendiği belirtilmedi.

Obama yönetiminin, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye DEAŞ'la mücadele adı altında destek vermesi Türkiye ile ABD ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştu.

Bret McGurk şubat ayında örgütün Kobani'deki kampını ziyaret etmiş, bu ziyaret üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Obama yönetimini eleştirerek, Washington'a "terör örgütleri ile NATO müttefiki arasında bir tercih yapması" çağrısında bulunmuştu.

Ancak McGurk, 19 Mayıs'ta örgütün Suriye'deki kamplarını ikinci kez ziyaret etmişti.

McGurk'ün görevine yeni yönetimde de devam etmesi yönündeki talebe nasıl yanıt verdiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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