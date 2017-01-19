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BMGK'dan Gambiya kararı

BMGK, Gambiya'da devir teslimin sağlanması için askeri müdahale planı yapan ECOWAS'a, önceliği diplomatik çözüme vermek kaydıyla destek kararı aldı

19 Ocak 2017 Perşembe, 22:33:34 Güncelleme: 22:37:51 AA

BM Güvenlik Konseyi, Gambiya'da devlet başkanlığın Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için askeri müdahale hazırlığı yapan Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Ülkeleri'ne (ECOWAS) destek kararı aldı.

BM Güvenlik Konseyi, Gambiya'daki siyasi kriz nedeniyle yaptığı acil toplantıda Senegal'in Konsey'e sunduğu karar tasarısını görüştü.

Karar tasarısı 15 ülkenin tamamının desteğiyle kabul edildi.

Karar metninde, Gambiya'da devlet başkanlığının "eski başkan" Yahya Jammeh'ten demokratik yollarla seçilmiş yeni başkan Adama Barrow'a geçmesi için ECOWAS'ın faaliyetlerine, önceliğin diplomatik çözüm çabaları olması kaydıyla, destek verildiği belirtildi.

ECOWAS, Jammeh'in görevi devretmemesi halinde bu ülkeye askeri müdahalede bulunma kararı almıştı.

Kararın ardından müdahale için Senegal-Gambiya sınırında askeri hazırlıklar yapılmıştı.

"MEŞRU DEVLET BAŞKANI BARROW"

BMGK kararında, bölge ülkelerine de meşru devlet başkanı olan Barrow'a destek vermeleri, Gambiya'daki güvenlik güçlerine de seçilmiş başkanın talimatlarını yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

Karar metninde Afrika Briliği ve ECOWAS'ın, meşru devlet başkanı olarak Adama Barrow'u tanıması kararının da desteklendiği ifade edildi.

Toplantıda bazı ülke temsilcileri, Barrow'un artık ülkenin meşru Devlet Başkanı olduğunu, böylece ülkede istikrarın sağlanması için Senegal ve diğer ülkelerden askeri müdahalede bulunmasını isteyebileceğini vurguladı.

BMGK Başkanı ve İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog da toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni Devlet Başkanı Barrow'un Senegal'de yemin ederek göreve başlamasını onayladıklarını ve Jammeh'ten seçim sonuçlarına saygı göstermesini istediklerini söyledi.

SENEGAL'DE YEMİN ETMİŞTİ

Gambiya'da devir teslim töreninin bugün gerçekleşmesi gerekiyordu ancak Yahya Jammeh'in, buna yanaşmayarak olağanüstü hal ilan etmesi üzerine Adama Barrow komşu ülke Senagal'deki Gambiya elçiliğinde devlet başkanlığı için bugün yemin etmişti.

Aralık ayındaki seçimlerin ardından ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. 1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006, 2011'deki başkanlık seçimlerini kazanmıştı.

Görevi Birleşik Demokratik Partisi (UDP) Başkanı Adama Barrow'a bugün devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek 90 günlük olağanüstü hal ilan etmiş ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.

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