19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
IRA Martin McGuinness IRA
DÜNYA

IRA'nın eski lideri McGuinness siyasi kariyerini noktaladı

Martin McGuinness: Mevcut görevimde devam etmek için sağlığım müsait değil. Parlamentoya seçilmek için adaylığımı koymacağım

19 Ocak 2017 Perşembe, 22:56:22 Güncelleme: 22:58:26 AA

İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) eski liderlerinden, Kuzey İrlandalı siyasetçi Martin McGuinness siyasi hayatına son verdiğini açıkladı.

McGuinness Kuzey İrlanda'da 2 Mart'ta yapılacak erken seçimde milletvekilliği için adaylığını koymayacağını söyleyerek, "sağlığının seçim mücadelesi için müsait olmadığını" bildirdi.

Martin McGuinness, "Mevcut görevimde devam etmek için sağlığım müsait değil. Dolayısıyla yeni bir lidere yol açmaya karar verdim. Bu seçim, kenara çekilmem için doğru zaman. Parlamentoya seçilmek için adaylığımı koymacağım." dedi.

Birlikçilerin ve ayrılıkçıların ortaklığındaki Kuzey İrlanda bölgesel hükümetinin işleyebilmesi için son 10 yıldır hiç durmadan çalıştığını ifade eden McGuinness, "Uzun ve dikkatli bir mülahazanın ardından, yeni nesil cumhuriyetçilerin bizi yönetmesine karar verdim." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlanda bölgesel hükümetindeki yeşil enerji programı ve bu programa ilişkin kamu finansmanıyla ilgili anlaşmazlık sonucu McGuinness bu ay başında hükümetteki Başbakan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

PARAMİLİTER HAYATTAN SİYASETE

İrlanda yanlısı ayrılıkçı Sinn Fein partisinin üyesi McGuinness'in istifası, birlikçilerin ve ayrılıkçıların ortaklığındaki Kuzey İrlanda bölgesel hükümetinde siyasi krize neden olmuş ve yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı ülkede erken seçim kararı alınmıştı.

66 yaşındaki McGuinness, 1969 yılında ayrılıkçı İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'na katılmış, IRA ile İngiltere arasında çatışmaların en yoğun yaşandığı 1973 yılında örgüt üyeliğinden 6 ay hapis yatmıştı.

1982 yılında paramiliter hayattan siyasi hayata geçiş yapan McGuinness, IRA'nın ateşkes ilan ettiği 1994 yılında ayrılıkçı Sinn Fein Partisi için başmüzakereci rolünü üstlenmişti.

1997 yılında Kuzey İrlanda'daki Orta Ulster bölgesinden İngiliz Parlamentosu'na seçilen McGuinness, IRA ile İngiliz hükümeti arasında 1998’de yapılan barış görüşmelerinde ve "Hayırlı Cuma Anlaşması"nın imzalanmasında önemli rol oynamıştı.

2007 yılında Kuzey İrlanda bölgesel hükümetinin Başbakan Yardımcısı olan McGuinness, 2011 yılında ise Sinn Fein Partisi'nin İrlanda cumhurbaşkanı adayı olmuş ancak seçilememişti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 2012 yılında Kuzey İrlanda'ya yaptığı ziyaret sırasında McGuinness ile Kraliçenin tokalaşması "tarihi bir an" olarak değerlendirilmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kuzey İrlanda hükümetinde istifa
DÜNYA

Başbakan'a tepki olarak yardımcısı istifa etti
Senegal ordusundan Gambiya'ya müdahale
DÜNYA

Gambiya'da beklenen oldu! Müdahale...
Donald Trump'a 200 milyon dolarlık tören!
DÜNYA

ABD'de 200 milyon dolarlık hazırlık!
BMGK'dan Gambiya kararı
DÜNYA

BMGK'dan Gambiya kararı
DEAŞ liderlerinden Ebu Enes el Irakı öldürüldü
DÜNYA

Pentagon duyurdu: 'Öldürüldü'
ABD, hayalet uçaklarıyla DEAŞ'ı vurdu
DÜNYA

ABD, hayalet uçaklarıyla DEAŞ'ı vurdu
Brezilya'da ordu sokağa indi
DÜNYA

BREZİLYA'DA ORDU SOKAĞA İNDİ
Brezilya'da uçak kazası: 4 ölü
DÜNYA

YOLSUZLUK DAVASININ KİLİT İSMİ UÇAK KAZASINDA ÖLDÜ!
Danimarka'da "1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları" görüşmeleri yapıldı
DÜNYA

DANİMARKA'DA "1915 ERMENİ İDDİALARI" GÖRÜŞMELERİ

Ayetullah Ali Hamaney'e dayısından eleştiri mektubu
DÜNYA

HAMANEY'E DAYISINDAN ELEŞTİRİ MEKTUBU
ABD'ye Astana davetiyesi ulaştı
DÜNYA

ABD'YE ASTANA DAVETİYESİ ULAŞTI
Donald Trump için 200 milyon dolarlık tören
DÜNYA

TRUMP GÖREVİ BÖYLE DEVRALACAK!