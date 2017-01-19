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Ayetullah Ali Hamaney
DÜNYA

Ayetullah Ali Hamaney'e dayısından eleştiri mektubu

İran lideri Hamaney'in dayısı Seyyid Hüseyin Mirdamadi'nin, eski cumhurbaşkanı Rafsancani'ye karşı yapılan uygulamalar nedeniyle yeğenine bir mektup yazdığı öğrenildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 23:21:21 Güncelleme: 23:23:28 AA

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dayısı Seyyid Hüseyin Mirdamadi'nin, Hamaney'e hitaben mektup yazarak, Eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'ye karşı uygulamalarından dolayı Hamaney'i sert bir dille eleştirdiği bildirildi.

Reform yanlısı muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'ye yakınlığıyla bilinen Kelime haber sitesi tarafından yayınlanan mektupta Mirdamadi, Hamaney'e hatalarından bir an önce dönme tavsiyesinde bulundu.

Mirdamadi, "Daha fazla geç olmadan, senin dönemin bitmeden, işler tamamen rayından çıkmadan, mülk ve millet elden gitmeden, gidişatını değiştir ve yanlışlıkları düzelt." ifadelerine yer verdi.

Hamaney'i Meşhed'den Tahran'a çağırarak Devrim Şurası, Tahran Cuma namazı imamlığı ve oradan ülkenin Lider'i olması desteğini veren kişinin Rafsancani olduğunu hatırlatan Mirdamadi, "Buna karşılık, liderlik makamının ona karşı merhametsizce davranmasına, onu etkisiz hale getirme çabalarına şahit olduk. Lider'in (Hamaney) müdahalesi veya sessiz kalması olmaksızın mümkün olmayan Rafsancani'nin cumhurbaşkanlık adaylığının (Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından) reddedilmesi, merhametsizliğin zirvesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney'in taziye mesajında, ilmi seviye yönünden kendisinden daha üstün veya eşit olan Rafsancani için "Ayetullah" yerine bir alt ilmi seviye olan "Hüccetül İslam" unvanını kullanmasını da eleştiren Mirdamadi, ülkenin dini ilimler merkezi olarak bilinen Kum kentindeki taklit mercii Ayetullahların dahi Rafsancani için Ayetullah ünvanını kullandıklarının altını çizdi.

İtibarsızlaştırma politikasının sadece Rafsancani'yle sınırlı olmadığını dile getiren Mirdamadi, Rafsancani'nin muhalif lider Mir Hüseyin Musevi, Zehra Rahneverd ve Mehdi Kerrubi'nin hukuksuz bir şekilde ev hapsinde tutulmalarına karşı çıkmasının, siyasi mahkumların serbest bırakılmasını talep etmesinin, ülke Lideri'nin görevinin 10 yılla sınırlandırılması ve tek bir liderlik anlamına gelen "Velayet-i Mutlak" yerine "Şura" ilkesini ön plana çıkarmasını, Hamaney'in Rafsancani'ye muhalefet etmesinin sebepleri olarak saydı.

Hamaney'in dayısı Mirdamadi, eleştirilerini peş peşe sıraladığı mektubunda, reformist lider eski cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi hakkında da kanunsuz ve keyfi uygulamaların olduğunu belirtti.

Mektubunda, "Hatemi'ye kanunsuzca görüntü yasağı getirildi. Ülkeden çıkma yasağı ve törenlere katılma yasağı uygulanıyor. Halkın özgürce katıldığı Rafsancani'nin cenaze törenine Eski Cumhurbaşkanı Hatemi katılamadı." ifadesini kullanan Mirdamadi, muhalif lider Musevi, Kerrubi ve Rahneverd'in bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Meşhed Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski öğretim üyesi Mirdamadi, mektubunu şöyle sonlandırdı:

"Ömür güneşi batmadan, seni eleştirmekten dolayı hapse giren ve uzun yıllardır mahkumiyet çeken kadın erkek, genç yaşlı herkesi serbest bıraktır. Böylece kin, baskı, şiddet ve mazlumu ezme yerine muhabbet, şefkat ve merhamet ikame olsun."

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