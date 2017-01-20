Donald Trump için 200 milyon dolarlık tören

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, yarın Kongrenin bahçesindeki devasa yemin töreninin ardından 8 yıldır Beyaz Saray'da oturan Demokrat Barack Obama'dan görevi devralacak.

8 Kasım'da gerçekleştirilen 58. başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Trump'ın görevi devralacağı tören için başkent Washington'daki hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, 200 milyon dolara mal olacak törenlere yaklaşık 900 bin kişinin katılması bekleniyor.

ABD Kongresinin bahçesindeki yemin töreni hazırlıklarında sona gelinirken Trump'ın konuşmasını yapacağı sahnedeki titiz çalışmalar dikkat çekti. Belli kategorilere ayrılan dev sahnede farklı renkteki biletlere sahip konuklar için ayrı bölümler hazırlandı.

Ayrıca Kongre civarındaki birçok yerin özel güvenlik bariyerleriyle kapatıldığı ve sinyal kesicilerin bulunduğu çok sayıda aracın farklı mekanlara konuşlandırıldığı görüldü. Yetkililer, yarın sabah 06.00'da güvenlik kapılarının açılacağını ve binlerce insanın alana girebilmek için uzun kuyruklar oluşturacağını ifade etti.

Tören alanı, kortej eşliğinde Trump ve ekibinin geçiş yapacağı Pensilvanya Caddesi ve Beyaz Saray'daki son hazırlıkları yerinde takip eden AA ekibi, yeni dönemle ilgili olarak farklı toplumsal kesimlere mensup kişilere mikrofon uzattı.

HİSPANİKLER ENDİŞELİ

Virginia'da yaşayan elektrik teknisyeni James Gaucho (26), Trump döneminden korktuğunu, çünkü kendisi gibi Hispanik kökenlilerin "suçlu" gibi görüldüğünü ifade etti. "Ben burada bir göçmenim, bugüne kadar hiçbir suça bulaşmadım. Ancak toplumun belli bir kesimi bize çok kızgın ve bu gerçek bir tehdit." şeklinde konuştu.

16 yıldır Maryland'de yaşayan Hispanik kökenli Andrea Lucas (31) da benzer düşünceleri dile getirerek, Trump'ın, ülkede sayıları 11 milyonu bulan yasa dışı Hispanik göçmenleri sınır dışı etme önerisinden hoşnut olmadığını anlattı.

"Üç çocuk annesiyim. Onların geleceğiyle ilgili endişelerim var çünkü biz Hispanikler her zaman siyasi bir tehdit altındayız." ifadelerini kullanan Lucas, kendileri üzerinde toplumsal bir baskı olduğuna işaret etti. ABD Başkanı'nın tüm ülkeyi temsil eden bir kişi olması gerektiğini vurgulayan Lucas, anayasal haklara sahip olduklarını ancak gerçek hayatta işlerin daha zor olduğunu vurguladı.

"TRUMP'I BİR TEHDİT OLARAK GÖRMÜYORUM"

Siyahi üniversite öğrencisi Henry Herriage (22) ise Trump'ın seçim kampanyası döneminde söylediklerinin siyasi bir hamle olduğunu ifade ederek, "Siyahi bir Amerikalı olarak Trump'ı bir tehdit olarak görmüyorum ve ondan korkmuyorum. Irkçı söylemlerinin siyasi bir oyunun parçası olduğunu düşünüyorum." dedi.

Trump'ın görevi devraldıktan sonra değişeceğini, değişmesi gerektiğini kaydeden Herriage, Obama'ya da Trump'a da oy vermediğini anımsatarak, "Obama döneminde Afro-Amerikalılar için ciddi bir gelişme göremedik. Çok sayıda siyahi genç, polis tarafından öldürüldü. Bunun mutlaka değişmesi lazım." şeklinde konuştu.

DEVİR TESLİM TÖRENİ NASIL OLACAK

Kongre binasının bahçesinde 1817'den beri düzenlenen geleneksel yemin töreni ve kutlamalara bu yıl 900 bin civarında Amerikalının katılması bekleniyor.

Yemin töreni, 1789'da ülkenin ilk başkanı George Washington'ın New York'ta yemin etmesinden bu yana küçük değişikliklerle her başkan için düzenleniyor.

Washington'ın 1800'de resmen ABD'nin başkenti kabul edilmesiyle bu kentte yemin eden ilk başkan Thomas Jefferson olmuştu. Yemin töreni, James Monroe'nun başkanlığa geçişiyle 1817'den beri Washington'daki ABD Kongresinin bahçesinde halkın katılımıyla düzenleniyor.

3 GÜNLÜK TÖREN VE KUTLAMALAR

Devir teslim töreni kapsamında ilk olarak bugün Trump ve Başkan Yardımcısı seçilen Mike Pence, Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak.

Mezarlıktaki merasimin ardından başkentin sembollerinden Lincoln Anıtı'nda "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" temalı konser gerçekleştirilecek. Konserin ardından Trump ve Pence, Amerikalılara hitap edecek.

Trump ve ailesi, yarın sabah ilk önce Beyaz Saray'a giderek Obama ailesiyle baş başa görüşecek. Ardından Beyaz Saray yakınındaki bir kilisede dua edecek olan Obama ve Trump, daha sonra yemin töreni için ABD Kongresine geçecek.

Öğle saatlerinde Trump, sol elini İncil üzerine koyarak ABD Yüksek Mahkemesinin Başyargıcı John Roberts'ın önünde şu yemini edecek:

"ABD'nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası'nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim." Trump gibi Başkan Yardımcısı Pence de törende bu yemini tekrarlayacak.

KORTEJ EŞLİĞİNDE BEYAZ SARAY'A

Yemin töreninden sonraki geleneksel Kongre yemeğinin ardından kortej, Pensilvanya Caddesi'nden geçerek Beyaz Saray'a gidecek ve yol boyunca halk yeni başkanını kutlayacak.

Akşam da ABD'de yeni dönemin başlaması onuruna başkanlık balosu verilecek. Trump, eşi Melania Trump, Pence ve eşinin dansıyla başlayacak balo, dans grupları ve şarkıcıların katılımıyla devam edecek.

21 Ocak Cumartesi günü ise Washington Ulusal Katedrali'nde 1933'ten bu yana yapılan dini merasim düzenlenecek. Bu dini merasimin ardından Trump, Oval Ofis'te 45. Başkan olarak görevine başlayacak.

Aynı gün "Kadınlar Yürüyüşü" adıyla yüz binlerce kadının katılması öngörülen ve başkentin önemli bir bölümünün trafiğe kapatılmasına sebep olacak büyük bir protestonun daha düzenlenmesi bekleniyor.

TÖRENE ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ

Tören ve kutlamaların üç gün boyunca devam edeceği başkent Washington'da çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında başkentte yaklaşık 28 bin polisin yanı sıra Ulusal Muhafız Birliklerinden 7 bin asker görev yapacak. Ayrıca kentteki birçok cadde kapatılacak, metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına kısıtlama getirilecek.

Trump'ın başkanlığını kutlamak için gelen destekçilerinin yanı sıra protesto amaçlı katılımların da olacağı belirtiliyor. Trump karşıtı onlarca grup yemin töreni günü ve öncesinde protesto gösterileri düzenleyeceklerini açıkladı. Bu nedenle başkentte güvenliğin sıkı tutulacağı ifade edildi.

Trump'ın tören organizatörleri, devir teslim törenine sayılı günler kala bir yetenek yarışmasında ikinci olan 16 yaşındaki opera sanatçısı Jackie Evancho, Mormon Orkestrası ve bir dans grubunun yanı sıra Toby Keith, 3 Doors Down, Lee Greenwood gibi ünlü şarkıcı ve grupların kutlamalara katılacağını açıkladı.

Beyaz Saray'da 8 yıldır oturan Demokrat Obama'nın ardından göreve gelecek Cumhuriyetçi Trump'ın ilk günden itibaren hem iç hem de dış politikada atacağı adımların tüm dünya tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.