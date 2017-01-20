Trump'ın Hazine Bakanı adayı Steven Mnuchin: "Yüzde 100 kararlıyım"

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın Hazine Bakanı adayı Steven Mnuchin, Rusya'ya uygulanan mevcut yaptırımlarını sürdürmeye yüzde 100 kararlı olduğunu söyledi.

Başkanlık görevine bugün yapılacak devir-teslim töreniyle resmi olarak başlayacak Trump'ın kabinesindeki isimlerin ABD Senatosundaki oturumları devam ediyor.

Hazine Bakanlığına aday gösterilen Mnuchin, yaklaşık 8 saat süren oturumda Senato Finansal Hizmetler Komitesinde sunum yaptı ve senatörlerin sorularını yanıtladı.

Adaylığının onaylanması halinde birinci önceliğinin vergi reformuyla büyümeyi güçlendirmek olacağını belirten Mnuchin, ayrıca aşırı regülasyonların büyümeyi yavaşlattığını dile getirerek, bankalara yönelik finansal zorunlulukların azaltılabileceğinin sinyalini verdi.

"YÜZDE 100 KARARLIYIM"

Demokrat Senatör Ron Wyden'ın mevcut yaptırımlar hakkındaki görüşünü sorduğu Mnuchin, "Mevcut yaptırımları çok katı bir şekilde uygulamak için yasaların tanıdığı imkanları sonuna kadar kullanmaya tamamen kararlıyım ve başkanla o uygun gördükçe ek yaptırımlar üzerine çalışacağım." yanıtını verdi.

Mnuchin'in yanıtıyla tatmin olmayan Demokrat Senatör Ben Cardin, söz sırası kendisine geldiğinde Mnuchin'e "Rusya'ya yönelik yaptırımları uygulamaya kararlı mısın?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Mnuchin, "Yüzde 100 kararlıyım. Başkan seçilen Trump'ın yaptırımlarının ancak daha iyi bir anlaşma yapıldığında ve karşılığında bir şey aldığımızda değiştireceği konusunda çok açık olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"DOLARIN GÜÇLÜ OLMASI ÖNEMLİ"

Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, Mnuchin'e doların güçlenmesi hakkında ne düşündüğünü sordu.

Mnuchin, doların en güçlü ve çekici para birimlerinden biri olmasının önemli olduğunu belirterek, "ABD doları uzun süredir en çekici para birimi olmayı sürdürüyor. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Para birimimiz çok çok güçlü ve tüm dünyadan insanların ABD dolarına yatırım yapmak istediğini görüyorsunuz. Ben seçilmiş Başkan Trump'ın ABD doları hakkındaki yorumlarının uzun vadeli olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump, geçen hafta sonunda Wall Street Journal'a verdiği mülakatta, doların kısmen Çin'in yuanın değerini düşük tutması nedeniyle "aşırı güçlü" olduğunu söylemişti. "Bizim şirketlerimiz onlarla rekabet edemiyor çünkü paramız aşırı değerli. Bu bizi öldürüyor." ifadesini kullanan Trump'ın bu yorumları doların gerilemesine yol açmıştı.

Dolar ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar, Mnuchin'in Trump'ın mesajlarına kısmen ters düştüğü iki önemli konu olarak öne çıktı.

- Cayman Adaları'ndaki 100 milyon dolarlık gayrimenkul

Mnuchin'in Kongre Etik Ofisine beyan ettiği finansal belgelerin Cayman Adaları'ndaki yaklaşık 100 milyon dolarlık varlıklarını içermemesi, oturumun en hararetli tartışmalarına konu oldu.

Demokrat senatörlerden Debbie Stabenow, Mnuchin'in finansal beyannamesindeki bilgilerin Cayman'daki 100 milyon dolarlık gayrimenkulu ve yüz binlerce dolarlık diğer varlıklarını içermediğine dikkati çekerek, "Hazine Bakanı olarak vergi reformunda, kendiniz gibi olağanüstü derecede zengin kişilerin suistimal edebileceği boşlukları kapatacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

Avukatının kendisini Cayman Adaları'ndaki gayrimenkullerinin Kongreye beyan edilmesi gerekmediği şeklinde yönlendirdiğini aktaran Mnuchin, "Cayman Adaları'ndaki şirketleri hiçbir zaman kendim için vergi kaçırmak için kullanmadım. Oradan elde edilen tüm gelirler için ABD'ye vergi ödedim." bilgisini paylaştı.

Mnuchin, ayrıca adadaki hesaplarının kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve emeklilik fonları için kullanıldığını savundu.

- "60 bin ailenin evlerini ellerinden aldın mı?"

Demokrat Senatör Sherrod Brown, Mnuchin’e Yönetim Kurulu Başkanı olduğu OneWest adlı bankanın 60 bin aileyi evinden çıkardığının doğru olup olmadığını sordu.

Bu soruyu, "Ben böyle bir şeyden haberdar değilim." diye yanıtlayan Mnuchin, Brown'un ısrarları sonrasında, "Kayıtlara geçmesi için konuşmak istiyorum. Maalesef ordudaki bazı kişilerin evlerini haczettik. Bu üzücüydü, yanlıştı." açıklamasında bulundu.

Mnuchin, 2008'de finansal krizden dolayı batan IndyMac Bankasını Mart 2009'da 1,55 milyar dolara satın alarak adını OneWest olarak değiştirmişti.

Banka, Mnuchin’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu azınlıklara ayrımcılık yaptığı ve haciz faaliyetlerinde yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle federal hükümet tarafından suçlu bulunmuş ve yüklü miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Mnuchin, federal hükümetin usulsüzlük suçlamalarını kabul eden bankayı 2015'te 3,4 milyar dolarla aldığının neredeyse iki katına satmıştı.

- Trump'ın yabancı kurumlara borcu

Demokratların birbiri ardına sorduğu zor sorulara karşın sakin kalmayı başaran Mnuchin, Senatör Claire McCaskill'in Trump'ın yabancı kurumlara ne kadar borcu olduğunu sorması üzerine adaylığı onaylanırsa bunu araştırıp McCaskill'i bilgilendireceğini kaydetti.

McCaskill, bu yanıtın ardından Mnuchin'den Trump'ın şirketlerinin borçlarının yüzde kaçının yabancılar tarafından tutulduğunu komiteye rapor edeceğine dair söz vermesini istedi.

Mnuchin, bu talep karşısında, "Size bugün komiteye hiçbir şeyi rapor etme söz vermiyorum ancak onaylanmam durumunda komite başkanıyla görüşüp istediklerini Başkan Trump'la görüşmeye gönüllüyüm." ifadesini aktardı.

Daha sonra, Trump'ın şirketlerinin yönetimini kendisinden tamamen bağımsız bir kayyum heyetine devretmemesinin yasaları ihlal etmediğini vurgulayan Mnuchin, Hazine Bakanı olması halinde Trump'ın şirketleriyle herhangi bir bağı olup olmadığını kontrol edeceğine dair söz verdi.

Trump'ın ABD'nin borçlarının yeniden müzakere edilebileceğine yönelik yorumları sorulan Mnuchin, "ABD'nin borçlarını ödemesi gerektiğine kuvvetle inanıyorum." dedi. ABD Hazine Bakanı adayı Steven Mnuchin, ayrıca borç tavanının gerekmesi halinde yükseltilmesini destekleyeceğini sözlerine ekledi.