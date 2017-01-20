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el chapo joaquin guzman
DÜNYA

'Dünyanın en tehlikeli insanı' ABD'ye iade edildi!

ABD hükümetinin "Dünyanın en acımasız, tehlikeli ve korkulan insanı" olarak tarif ettiği Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin 'El Chapo' Guzman, ABD'ye iade edildi

20 Ocak 2017 Cuma, 10:16:30 Güncelleme: 12:02:20 AA

"El Chapo" (cüce) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın ABD'ye iade edilmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Meksika Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Guzman'ın avukatları tarafından yapılan ABD'ye iade kararına itirazın Meksika federal mahkemesi tarafından reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, Meksika'nın Ciudad Juarez kentinden bir uçağa bindirilen Guzman'ın, ABD'nin New York şehrine gitmek üzere yola çıktığı bilgisine yer verildi.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Guzman'ın ABD'ye iadesi için Meksika hükümetinin yardım ve desteğinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Meksika'nın en çok aranan insanı olan Guzman, dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü olarak kabul edilen Sinaloa Cartel'in lideri olarak biliniyor.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmıştı.

Ocak 2016'da yakalanmadan hemen önce Hollywood'lu aktör Sean Penn ile Rolling Stone dergisi için Meksika'da bir ormanda röportaj yapan Guzman, "Dünyada herkesten çok uyuşturucu satıyorum. Kamyonlar, tekneler, uçaklar ve denizaltılardan oluşan bir filom var" ifadesini kullanmıştı.

ABD'de en az altı suçtan yargılanması beklenen Guzman'ın cinayet, kaçakçılık, kara para aklama ve komplo kurma iddialarıyla karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

ABD hükümeti tarafından "Dünyanın en acımasız, tehlikeli ve korkulan insanı" olarak tarif edilen Guzman, ayrıca Interpol tarafından aranıyordu.

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