Vietnamlı yetenekli kardeşler Giang Quoc Nghiep ve Giang Quoc Co, İspanya'nın Girona kentinde ilginç bir rekoru denediler. Kardeşlerden biri, diğerini 90 merdivenli Aziz Mary Katedrali'nde başının üzerinde taşıdı. Merdivenleri hızlı bir şekilde çıkan kardeş, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.





GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİLER

52 saniyede biten taşıma gösteri ile yetenekli kardeşler Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeyi başardı. Girona Belediye Başkanı Marta Madrenas, rekor sonrasında Giang kardeşleri kutladı.

"15 YIL PROVA YAPTIK"

Rekor sonrası konuşan Giang Quoc Nghiep, "Bu beceriyi 15 yıl boyunca prova yapıyorduk." diyerek zorlayıcı eğitim sürecinde bol miktarda kaza ve yaralanma yaşadığını açıkladı.



"Bazen devam edemediğimi düşünmüştüm, fakat ileri gidip korku ve tehlikeyi atlatmaya devam edeceğiz. Dünyadaki her insanın imkânlarının sonsuz olduğunu kanıtlamak istiyorum." diye ekledi.

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