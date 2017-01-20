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Kuzey Kore'den Trump'a 'ilk gün' sürprizi!

Kuzey Kore'nin, Beyaz Saray'da devir teslim töreninin yapılacağı günde iki kıtalararası balistik füzesini deneyeceği iddia edildi

20 Ocak 2017 Cuma, 10:57:15 Güncelleme: 11:44:24 HABERTURK.COM

Dünya gözünü ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın başkanlık yeminini ederek görevi devralacağı Washington'a çevirmişken, Kuzey Kore'den sürpriz bir haber geldi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre Kuzey Kore, Trump'ın görevi devralacağı günde 2 adet kıtalararası balistik füze denemesi yapacak.

Daha önce yılbaşı gecesi kıtalararası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin elindeki füzelerin menzilinin ABD'nin batı kıyılarına kadar ulaştığı belirtilmişti.

Yılbaşı gecesi yapılan deneme sonrasında konuyla ilgil Twitter hesabından açıklama yapan Donald Trump; "Kuzey Kore, ABD topraklarının bir kısmına ulaşabilecek nükleer silahlar için son aşamada olduğunu açıklamış. Bu gerçekleşmeyecek!" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili konuşan Güney Kore'li bir bakanlık yetkilisi, "Kuzey Kore, ABD'ye mesaj yolluyor. Kuzey Kore'ye yönelik politikalarını değiştirmeleri için onlar üzerinde baskı kuruyor" ifadelerini kullandı.

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