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DÜNYA

Esed'den Astana açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Esed, Astana'da düzenlenecek Suriye toplantısında önceliğin ateşkesi sağlamak olacağını söyledi

20 Ocak 2017 Cuma, 13:32:34 Güncelleme: 13:41:26 AA

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenecek Suriye konulu toplantıda önceliğin ateşkesi sağlamak olacağını iddia etti.

Esed, Japonya'nın TBS kanalına, 23 Ocak'ta düzenlecek Suriye konulu Astana toplantısı hakkında konuştu.

Toplantı gündemine ilişkin olarak Esed, "Astana görüşmeleri Suriye’nin bütün kesimleri arasında her şeyi görüşmemiz için bir umut olacak. Düşüncem o ki öncelik ateşkesi sağlamak olacak" ifadelerini kullandı.

Esed, Astana'da geçici hükümet kurulmasının gündeme gelmesi halinde tavrının ne olacağının sorulması üzerine, rejim anayasasında geçici hükümet kavramı bulunmadığını kaydetti. Bunun yerine farklı grupları içine alan bir ulusal birlik hükümetinin söz konusu olabileceğini öne süren Esed, böylesi bir hükümetin kurulmasının ardından parlamento seçimlerine gidilebileceğini iddia etti.

Esed, "Ülkede barışın sağlanması için istifa edecek misiniz?" sorusuna, bu konuyu muhaliflerle ya da diğer ülkelerle konuşmayacağı yanıtını verdi.

Suriye iç savaşına son vermeyi amaçlayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kayıt altına alınan Cenevre süreci ise ülkede rejim ve muhalefetin karşılıklı rızasıyla belirlenmiş bir geçiş yönetimi kurulmasını, ardından serbest seçimlerle yönetimin nihai olarak belirlenmesini öngörüyor.

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