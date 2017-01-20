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DÜNYA

Obama'nın, giderayak Trump'ın kucağına bıraktığı 5 bomba!

20 Ocak 2017 Cuma, 14:37:50 HABERTURK.COM

ABD'de yeni başkanın seçilmesinden görevi devralmasına kadar devam eden geçiş sürecine Obama ile Trump arasındaki soğuk savaş damga vurdu

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    9 Kasım sabahı Türkiye'de televizyonlarını açanlar, emlak kralı Donald Trump'ın sürpriz bir şekilde ABD başkanı seçildiği haberiyle güne başlamışlardı.

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    Aradan geçen 72 gün, ABD tarihinde benzeri görülmemiş bir 'geçiş sürecini' ortaya koydu. Obama ile Trump arasındaki seçim kampanyası döneminde başlayan gerilimli halef-selef ilişkisini, iki lider arasında 72 günlük bir 'Soğuk Savaş' takip etti.

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    8 yıldır Beyaz Saray'daki oval ofisin sahibi olan Obama, giderayak Trump'ın işini bir hayli zorlaştıracak hamleler yaparken, Trump seçim kampanyasında da kullandığı sıradışı üslubunu geçiş sürecine de taşıyarak başkanlık dönemi hakkında ipuçları verdi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 25 dakika önce
    TRUMP IN OBAMA OUT !
  • Misafir 29 dakika önce
    dolar çeyrek altınla yarışır
  • Misafir 2 saat önce
    obama seni özleyeceğiz
  • Misafir 2 saat önce
    TRUMP= DOLAR 5 TL
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