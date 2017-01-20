Obama'nın, giderayak Trump'ın kucağına bıraktığı 5 bomba!

14 | 20

Trump ne düşünüyor?: Obama yönetimine yakın çevreler, Wikileaks'in Rusya bağlantılı olduğu ve seçim kampanyası döneminde Hillary Clinton ile ilgili belgeleri bu nedenle sızdırdığını iddia ediyor. Trump'ın daha önce konuyla ilgili yorumu ise "Wikileaks'e aşığım" şeklinde olmuştu. Bir dönem 'hain' ilan edilen Assange'ın ABD'ye olası dönüşü ve yeni ABD hükümetinin bu konudaki politikasının ne olacağı merakla bekleniyor.